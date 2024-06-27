Duyanın ağzı açık kalıyor! Yargı'nın Yekta'sı bakın nereli çıktı! 62 yaşındaki Uğur Polat'ın memleketi meğer...

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı dizi, hukuk dünyasında yaşanan entrikalar ve olayları konu alıyor. Dizide Yekta Tilman karakteriyle dikkat çeken Uğur Polat ise başarılı performansıyla adından söz ettiriyor. Özellikle Uğur Polat hakkında detaylar merak edilirken usta sanatçının memleketini öğrenenler ise çok şaşırıyor.