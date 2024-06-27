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Duyanın ağzı açık kalıyor! Yargı'nın Yekta'sı bakın nereli çıktı! 62 yaşındaki Uğur Polat'ın memleketi meğer...

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı dizi, hukuk dünyasında yaşanan entrikalar ve olayları konu alıyor. Dizide Yekta Tilman karakteriyle dikkat çeken Uğur Polat ise başarılı performansıyla adından söz ettiriyor. Özellikle Uğur Polat hakkında detaylar merak edilirken usta sanatçının memleketini öğrenenler ise çok şaşırıyor.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 22:48 Güncelleme 27 Haziran 2024, 22:48
Duyanın ağzı açık kalıyor! Yargı’nın Yekta’sı bakın nereli çıktı! 62 yaşındaki Uğur Polat’ın memleketi meğer... 1

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türündeki dizi "Yargı"da Yekta Tilman karakterini canlandıran Uğur Polat'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Duyanın ağzı açık kalıyor! Yargı’nın Yekta’sı bakın nereli çıktı! 62 yaşındaki Uğur Polat’ın memleketi meğer... 2

UĞUR POLAT KİMDİR?

Yargı'nın Yekta'sı Uğur Polat, 1 Ocak 1961 tarihinde doğdu. 1978 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'na katıldı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü.

Duyanın ağzı açık kalıyor! Yargı’nın Yekta’sı bakın nereli çıktı! 62 yaşındaki Uğur Polat’ın memleketi meğer... 3

16 yıldır Devlet Tiyatrosu'nda ve 30 tiyatro eserinde rol aldı. 1996 yılında İsmet Küntay Tiyatro Ödülü'nü aldı. Çevirdiği birçok sinema filmlerinde de ödüllere layık görüldü.

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