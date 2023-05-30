Duyan küçük dilini yuttu! 5 yıllık evli olduğu ortaya çıkmıştı! ’Yaş farkı doğru mu?’ 34’lük Melike Şahin memleketiyle şaşırttı!

34 yaşındaki ünlü şarkıcı Melike Şahin'in memleketi şaşırttı. 5 yıllık evli olduğunu duyanlar şaşırmıştı! Eşiyle aralarındaki yaş farkı herkesi şoke ederken çiftin uzun yıllardır birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Şahin'in aslen nereli olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet arama motorlarında ''Melike Şahin aslen nereli?'' sorusunun yanıtı sorgulandı. Ünlü ismin memleketini duyanlar ise inanamadı. İşte Melike Şahin'in memleketi...