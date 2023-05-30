Duyan küçük dilini yuttu! 5 yıllık evli olduğu ortaya çıkmıştı! 'Yaş farkı doğru mu?' 34'lük Melike Şahin memleketiyle şaşırttı!
Son dönemin parlayan şarkıcılarından biri olan Melike Şahin, sık sık şarkılarıyla gündemde kendine yer buluyor. Güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla dikkat çeken Şahin, başarılı müzik kariyeriyle adından söz ettirmektedir. Ancak, şarkılarıyla birlikte özel hayatı da merak konusu oldu. Sosyal medya hesabından eşi ile olan fotoğrafını paylaşan Şahin, izleyicileri ve takipçileri arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tutulan şarkıcının evli olduğunu bilmeyenler, ağızları açık kalmıştı. Bu paylaşım, Melike Şahin'in mutlu bir evlilik yaşadığını ve 5. yılını kutladığını ortaya koydu.
34 yaşındaki ünlü şarkıcı Melike Şahin'in memleketi şaşırttı. 5 yıllık evli olduğunu duyanlar şaşırmıştı! Eşiyle aralarındaki yaş farkı herkesi şoke ederken çiftin uzun yıllardır birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Şahin'in aslen nereli olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet arama motorlarında ''Melike Şahin aslen nereli?'' sorusunun yanıtı sorgulandı. Ünlü ismin memleketini duyanlar ise inanamadı. İşte Melike Şahin'in memleketi...
34 yaşındaki ünlü şarkıcının özellikle memleketi merak edilip araştırılıyor. İnternet arama motolarında "Melike Şahin aslen nereli?" sorusunun yanıtı sorgulanıyor.
Melike Şahin, 18 Nisan 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 33 yaşında olan şarkıcı, aslen Sivaslıdır. Melike Şahin, şarkı söylemeye Müzik Kulübü Klasik Müzik Korosu'nda başladı.