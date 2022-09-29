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Haberler Magazin Duy Beni'nin Leyla'sı Helin Kandemir annesinin hık demiş burnundan düşmüş! Böylesi benzerliğe pes! Demet Özdemri gerçeğiyle şaşırtmıştı

Duy Beni'nin Leyla'sı Helin Kandemir annesinin hık demiş burnundan düşmüş! Böylesi benzerliğe pes! Demet Özdemri gerçeğiyle şaşırtmıştı

Star TV'nin yeni dizisi Duy Beni adından söz ettirmeyi başardı. Dizinin en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Leyla karakterine hayat veren Helin Kandemir. 18 yaşındaki genç oyuncu dizide gösterdiği performanslar hem takdir topluyor. Helin Kandemir hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. Helin annesinin bire bir kopyası gibi. İşte başta Helin Kandemir olmak üzere ünlülerin anneleri.

29.09.2022 16:21 - Son Güncelleme: 29.09.2022 16:21
Duy Beni’nin Leyla’sı Helin Kandemir annesinin hık demiş burnundan düşmüş! Böylesi benzerliğe pes! Demet Özdemri gerçeğiyle şaşırtmıştı

Helin Kandemir 2 Haziran 2004 yılında doğmuştur. İlk profesyonel oyunculuk deneyimini 2013 yılında Ötesiz İnsanlar'da oynayarak kazanmıştır. Daha sonra Bitmeyen Hikaye, Kollama, İsimsizler adlı yapımlarda rol almıştır.

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Duy Beni’nin Leyla’sı Helin Kandemir annesinin hık demiş burnundan düşmüş! Böylesi benzerliğe pes! Demet Özdemri gerçeğiyle şaşırtmıştı

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Helin Kandemir, 2018 yılında ekranlara gelen Bir Damla Gözyaşı dizisinde Elif Yürekli karakterini canlandırdı. Aynı yıl Hakan: Muhafız dizisinde sonra, 2020'de ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Kibrit rolünde oynadı.

Duy Beni’nin Leyla’sı Helin Kandemir annesinin hık demiş burnundan düşmüş! Böylesi benzerliğe pes! Demet Özdemri gerçeğiyle şaşırtmıştı

Helin Kandemir hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. Anne-kızın benzerliği şaşılacak gibi. İşte başta Helin Kandemir olmak üzere ünlülerin anneleri.

Duy Beni’nin Leyla’sı Helin Kandemir annesinin hık demiş burnundan düşmüş! Böylesi benzerliğe pes! Demet Özdemri gerçeğiyle şaşırtmıştı

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Duy Beni’nin Leyla’sı Helin Kandemir annesinin hık demiş burnundan düşmüş! Böylesi benzerliğe pes! Demet Özdemri gerçeğiyle şaşırtmıştı
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