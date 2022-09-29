Duy Beni'nin Leyla'sı Helin Kandemir annesinin hık demiş burnundan düşmüş! Böylesi benzerliğe pes! Demet Özdemri gerçeğiyle şaşırtmıştı
Star TV'nin yeni dizisi Duy Beni adından söz ettirmeyi başardı. Dizinin en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Leyla karakterine hayat veren Helin Kandemir. 18 yaşındaki genç oyuncu dizide gösterdiği performanslar hem takdir topluyor. Helin Kandemir hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. Helin annesinin bire bir kopyası gibi. İşte başta Helin Kandemir olmak üzere ünlülerin anneleri.
29.09.2022 16:21 - Son Güncelleme: 29.09.2022 16:21
Helin Kandemir hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. Anne-kızın benzerliği şaşılacak gibi. İşte başta Helin Kandemir olmak üzere ünlülerin anneleri.