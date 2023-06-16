Düşman çatlatan Aslı Enver diyeti! 55 kiloya düşürdü! Hande Erçel, Adriana Lima, Monica Bellucci de yaptı kütür kütür yağ kırıyor!
Adriana Lima, Monica Bellucci, Halle Berry ve Hande Erçel hepsi bu diyetle zayıfladı! Dost düşman çatlatan Aslı Enver diyeti! Ünlü oyuncu meğer böyle kilo vermiş! Yaz aylarının da gelmesiyle milyonlarca kişi zayıflamanın yolunu arıyor. Bu noktada özellikle de ünlülerin diyet listeleri merak konusu. Son olarak Aslı Enver'in zayıflama sırrı ortaya çıktı. Şimdilerde karnı burnunda olan güzel oyuncu meğer yıllar önce bu şekilde kilo vermiş. 39 yaşındaki ünlü ismin diyeti yoğun ilgi gördü. Peki Ketojenik diyet nedir? İşte detaylar...
16.06.2023 21:01 - Son Güncelleme: 16.06.2023 21:01
Dünyaca ünlü starların da gözdesi olan ketojenik diyeti zamanında meğer Aslı Enver de yapmış. Türk ünlülerin de ilgisini gören ketojenik diyeti hakkında merak edilenler haberimizde! 39 yaşındaki ünlü oyuncu Aslı Enver'in 2019 yıllarında diyet yaptığı ortaya çıktı. Son yıllardaki fit hali ile çok konuşulan güzel oyuncunun Hande Erçel, Adriana Lima, Monica Bellucci gibi ketojenik diyet ile zayıfladığı belli oldu. Peki ketojenik diyet nedir, nasıl yapılır?
ASLI ENVER'İN ZAYIFLAMA SIRRI
7 buçuk aylık hamile olan Aslı Enver bir süredir ekranlarda boy göstermiyor. Annelik heyecanı yaşayan oyuncunun daha önceki yıllarda bir diyet uyguladığı ortaya çıktı.