Düşman çatlatan Aslı Enver diyeti! 55 kiloya düşürdü! Hande Erçel, Adriana Lima, Monica Bellucci de yaptı kütür kütür yağ kırıyor!

Dünyaca ünlü starların da gözdesi olan ketojenik diyeti zamanında meğer Aslı Enver de yapmış. Türk ünlülerin de ilgisini gören ketojenik diyeti hakkında merak edilenler haberimizde! 39 yaşındaki ünlü oyuncu Aslı Enver'in 2019 yıllarında diyet yaptığı ortaya çıktı. Son yıllardaki fit hali ile çok konuşulan güzel oyuncunun Hande Erçel, Adriana Lima, Monica Bellucci gibi ketojenik diyet ile zayıfladığı belli oldu. Peki ketojenik diyet nedir, nasıl yapılır?