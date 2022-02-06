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Haberler Magazin Dürüye'nin Güğümleri'nin Hayriye'siydi! Algı Eke iç çamaşırıyla spor yaptığı anları paylaştı! Gören şaştı kaldı herkes onu konuştu

Dürüye'nin Güğümleri'nin Hayriye'siydi! Algı Eke iç çamaşırıyla spor yaptığı anları paylaştı! Gören şaştı kaldı herkes onu konuştu

Başrollerini İpek Tuzcuoğlu, Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Binici gibi isimlerin yer aldığı Dürüye'nin Güğümleri'nde canlandırdığı Hayriye karakteriyle hafızalara kazınan Algı Eke, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, iç çamaşırıyla spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Algı Eke'nin o paylaşımı...

06.02.2022 01:48 - Son Güncelleme: 06.02.2022 01:48
Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi! Algı Eke iç çamaşırıyla spor yaptığı anları paylaştı! Gören şaştı kaldı herkes onu konuştu

Dürüye'nin Güğümleri'nde canlandırdığı Hayriye karakteriyle hafızalara kazınan Algı Eke, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi! Algı Eke iç çamaşırıyla spor yaptığı anları paylaştı! Gören şaştı kaldı herkes onu konuştu

Ünlü oyuncu, iç çamaşırıyla spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı.

Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi! Algı Eke iç çamaşırıyla spor yaptığı anları paylaştı! Gören şaştı kaldı herkes onu konuştu

Çok sayıda internet kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi! Algı Eke iç çamaşırıyla spor yaptığı anları paylaştı! Gören şaştı kaldı herkes onu konuştu

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Ünlü oyuncunun paylaşımı, bir kısım sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilirken bir kısmı tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Dürüye’nin Güğümleri’nin Hayriye’siydi! Algı Eke iç çamaşırıyla spor yaptığı anları paylaştı! Gören şaştı kaldı herkes onu konuştu

İşte Algı Eke'nin sosyal medyayı ikiye bölen o paylaşımı...

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