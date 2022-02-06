Dürüye'nin Güğümleri'nin Hayriye'siydi! Algı Eke iç çamaşırıyla spor yaptığı anları paylaştı! Gören şaştı kaldı herkes onu konuştu
Başrollerini İpek Tuzcuoğlu, Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Binici gibi isimlerin yer aldığı Dürüye'nin Güğümleri'nde canlandırdığı Hayriye karakteriyle hafızalara kazınan Algı Eke, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, iç çamaşırıyla spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Algı Eke'nin o paylaşımı...
06.02.2022 01:48
- Son Güncelleme: 06.02.2022 01:48
Dürüye'nin Güğümleri'nde canlandırdığı Hayriye karakteriyle hafızalara kazınan Algı Eke, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.