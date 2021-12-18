Vav TV İzle
Haberler Magazin Dürüye'nin Güğümleri'nde Yaman’ın biricik aşkıydı! Algı Eke en doğal haliyle ayna karşısına geçti sütyensiz paylaşımı dikkat çekti

Dürüye'nin Güğümleri'nde Yaman’ın biricik aşkıydı! Algı Eke en doğal haliyle ayna karşısına geçti sütyensiz paylaşımı dikkat çekti

Dürüye'nin Güğümleri'nde Yaman'ın biricik aşkıydı! Başrolünü İpek Tuzcuoğlu'nun üstlendiği Dürüye'nin Güğümleri dizisinde canlandırdığı Hayriye karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Algı Eke, aktif kullandığı sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Pijama altı ve beyaz üstüyle kamera karşısına geçen Eke, ev halini takipçilerinin beğenisine sundu. En doğal haliyle poz veren oyuncunun, paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İşte Algı Eke'nin o paylaşımı...

18.12.2021 20:30 - Son Güncelleme: 18.12.2021 20:33
Dürüye’nin Güğümleri’nde Yaman’ın biricik aşkıydı! Algı Eke en doğal haliyle ayna karşısına geçti sütyensiz paylaşımı dikkat çekti

Algı Eke, kadrosunda Burcu Binici, Kaan Urgancıoğlu, İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin yer aldığı Dürüye'nin Güğümleri dizisinde canlandırdığı Hayriye karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dürüye’nin Güğümleri’nde Yaman’ın biricik aşkıydı! Algı Eke en doğal haliyle ayna karşısına geçti sütyensiz paylaşımı dikkat çekti

Yayınlandığı döneme damga vuran dizide şivesiyle dikkat çeken Eke, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Dürüye’nin Güğümleri’nde Yaman’ın biricik aşkıydı! Algı Eke en doğal haliyle ayna karşısına geçti sütyensiz paylaşımı dikkat çekti

Pijama altı ve beyaz üstüyle kamera karşısına geçen Eke, ev halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Dürüye’nin Güğümleri’nde Yaman’ın biricik aşkıydı! Algı Eke en doğal haliyle ayna karşısına geçti sütyensiz paylaşımı dikkat çekti

Sıfır makyaj objektif karşısına geçerek en doğal haliyle poz veren oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Dürüye’nin Güğümleri’nde Yaman’ın biricik aşkıydı! Algı Eke en doğal haliyle ayna karşısına geçti sütyensiz paylaşımı dikkat çekti

Birçok Instagram sayfası tarafından da yayınlanan paylaşımda Eke'nin fit hali de dikkat çekti.

SON DAKİKA