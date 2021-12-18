Dürüye'nin Güğümleri'nde Yaman’ın biricik aşkıydı! Algı Eke en doğal haliyle ayna karşısına geçti sütyensiz paylaşımı dikkat çekti
Dürüye'nin Güğümleri'nde Yaman'ın biricik aşkıydı! Başrolünü İpek Tuzcuoğlu'nun üstlendiği Dürüye'nin Güğümleri dizisinde canlandırdığı Hayriye karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Algı Eke, aktif kullandığı sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Pijama altı ve beyaz üstüyle kamera karşısına geçen Eke, ev halini takipçilerinin beğenisine sundu. En doğal haliyle poz veren oyuncunun, paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İşte Algı Eke'nin o paylaşımı...
18.12.2021 20:30
- Son Güncelleme: 18.12.2021 20:33
Algı Eke, kadrosunda Burcu Binici, Kaan Urgancıoğlu, İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin yer aldığı Dürüye'nin Güğümleri dizisinde canlandırdığı Hayriye karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.