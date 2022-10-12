Dünyayla Benim Aramda hakkında gizli sırlar açığa çıktı! Demet ve Hafsanur ecel terleri döktü! 'Ben onun kadar sabırlı değilim!' Meğer dizinin o sahnesinde...
Dünyayla Benim Aramda dizisi büyük bir heyecanla takip ediliyor ve yayınlanan bölümlerle izleyiciyi etkisi altına almayı başardı. Son olarak Disney Plus'ın Youtube hesabından hayranlardan gelen soruları dizinin başrol oyuncuları tek tek yanıtladı. İşte Disney+'ın Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger'i buluşturan 'Dünyayla Benim Aramda' dizisi hakkında merak edilenler...
Dünyayla Benim Aramda dizisi yayınlandığı ilk günden beri izleyicilerin sıkı takibinde! Disney Plus'ın Youtube hesabı üzerinden hayranlardan gelen sorular yanıtlandı.
Dizinin başrollerinde yer alan Demet Özdemir, Buğra Gülsoy ve Metin Akdülger'in sorulara verdikleri yanıtlar oldukça konuşuldu. Oyuncular soruları cevaplarken ecel terleri döktü!
İlk soru Demet Özdemir'e geldi. Demet Özdemir'e İlkin'le Demet arasındaki benzer ve farklı yönler nelerdir? Sorusu yöneltildi.
Demet, " İşine hırsla, sevgiyle bağlanmış olması. Çünkü özel hayatı ile ilgili çok cesur olduğu söylenemez. Aramızdaki fark da şu ki, ben onun kadar sabırlı değilim kesinlikle. Ama İlkin'in kendi yarattığı yorumlar onun ne kadar sabırlı olduğunu gösteriyor" şeklinde cevap verdi.
Buğra Gülsoy'a ise gerçek aşkın kendisi için neyi ifade ettiği ile ilgili bir soru yöneltildi. Oyuncu, "Ben aslında aşkın geçici olduğunu düşünüyorum. İlk heyecan, tanıma arzusu olduğunu düşünüyorum. Sonrasında aynı frekansa senkronize olduğunda en önemli şeyin o sevgiye ve paylaşıma dönüşmesi olduğunu düşünüyorum. Aşk var ama geçici bir şey" ifadelerine yer verdi.
Hafsanur Sancaktutan'a kariyeri için nelerden vazgeçeceği hakkında bir soru geldi. Oyuncu, "Vazgeçmeyeceklerim; ailem, kendim, karakterim, arkadaşlarım, yol arkadaşlarım. Bunlardan kariyerim için vazgeçmem." dedi.