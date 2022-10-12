Dünyayla Benim Aramda hakkında gizli sırlar açığa çıktı! Demet ve Hafsanur ecel terleri döktü! ’Ben onun kadar sabırlı değilim!’ Meğer dizinin o sahnesinde...

Buğra Gülsoy'a ise gerçek aşkın kendisi için neyi ifade ettiği ile ilgili bir soru yöneltildi. Oyuncu, "Ben aslında aşkın geçici olduğunu düşünüyorum. İlk heyecan, tanıma arzusu olduğunu düşünüyorum. Sonrasında aynı frekansa senkronize olduğunda en önemli şeyin o sevgiye ve paylaşıma dönüşmesi olduğunu düşünüyorum. Aşk var ama geçici bir şey" ifadelerine yer verdi.