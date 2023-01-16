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Haberler Magazin Dünyanın en zengin burçları belli oldu! Listede 4 Türk dikkat çekti! İşte 2022 yılının dünyanın en zengin burçları listesi

Dünyanın en zengin burçları belli oldu! Listede 4 Türk dikkat çekti! İşte 2022 yılının dünyanın en zengin burçları listesi

Astroloji ilk akla aşk, ilişkiler gelse de para babası diyebileceğimiz zengin insanların ortak özelliklerinin genellikle hep aynı burçlar olması dikkat çekiyor. Dünyanın en zenginlerinin hangi burçlardan çıktığı belli oldu. En zengin insanlar hep o burçlardan çıkıyor. Liste ortaya döküldü. Türk ünlülerin de yer aldığı listeye göre ön sıralarda Oğlak, Koç, Balık burçları görülüyor. İşte araştırmalara göre dünyanın ve Türkiye'nin merak edilen en zengin burçları ve ünlüler listesi.

16.01.2023 14:01 - Son Güncelleme: 16.01.2023 14:01
Dünyanın en zengin burçları belli oldu! Listede 8 Türk dikkat çekti! İşte 2022 yılının dünyanın en zengin burçları listesi

Dünyanın en zengin burçları sizi şaşırtacak! Forbes dergisi dünyanın en zengin insanları listesini yayımladı. Peki bu zengin insanların burçları neler? İçinde Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jeff Bezos ve Elon Musk gibi milyarderlerin bulunduğu listede Türk bulunmazken, Türkiye'nin en zengin oyuncuları listesine ayrıca haberimizde yer verdik. Peki sizin burcunuz ne? İşte iki ayrı liste ve dikkat çekici ortak burçlar...

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Dünyanın en zengin burçları belli oldu! Listede 8 Türk dikkat çekti! İşte 2022 yılının dünyanın en zengin burçları listesi

Öncelikle dünyanın en zengin 10 insanlarına bir göz atalım...

1 – Elon Musk 219.3 milyar dolar ABD (Tesla – SpaceX)

2 – Bernard Arnult 147.2 milyar dolar Fransa ( LVMH)

Dünyanın en zengin burçları belli oldu! Listede 8 Türk dikkat çekti! İşte 2022 yılının dünyanın en zengin burçları listesi

3 – Jeff Bezos 131.9 milyar dolar ABD (Amazon)

4 – Bill Gates 123.3 milyar dolar ABD (Microsoft)

5 – Gautam Adani 102.1 milyar dolar Hindistan (Endüstri)

Dünyanın en zengin burçları belli oldu! Listede 8 Türk dikkat çekti! İşte 2022 yılının dünyanın en zengin burçları listesi

6 – Larry Ellison 95.7 milyar dolar ABD (Oracle)

7 – Warren Buffett 94.7 milyar dolar ABD (Berkshire Hathaway)

Dünyanın en zengin burçları belli oldu! Listede 8 Türk dikkat çekti! İşte 2022 yılının dünyanın en zengin burçları listesi

8 – Larry Page 94.3 milyar dolar ABD (Google)

9 – Sergey Brin 90.7 milyar dolar ABD (Google)

10 – Mukesh Ambani 88.4 milyar dolar Hindistan (RIL)

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