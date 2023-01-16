Dünyanın en zengin burçları belli oldu! Listede 4 Türk dikkat çekti! İşte 2022 yılının dünyanın en zengin burçları listesi

Dünyanın en zengin burçları sizi şaşırtacak! Forbes dergisi dünyanın en zengin insanları listesini yayımladı. Peki bu zengin insanların burçları neler? İçinde Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jeff Bezos ve Elon Musk gibi milyarderlerin bulunduğu listede Türk bulunmazken, Türkiye'nin en zengin oyuncuları listesine ayrıca haberimizde yer verdik. Peki sizin burcunuz ne? İşte iki ayrı liste ve dikkat çekici ortak burçlar...