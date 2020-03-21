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Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! Listede 3 de Türk var... İşte o isimler

Her sene Top Beauty World tarafından yapılan Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği listesi açıklandı. Her yılın ortasında adayları açıklanan ve yıl sonuna doğru da sonuçları paylaşılan listede bu yıl 3 Türk isim yer aldı. Bunlardan biri de oldukça sürpriz bir isim. Geçen yıl bu listede 6 Türk isim yer almıştı. İşte merakla beklenen dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesi ve listede bulunan Türk isimler...

21.03.2020 09:04 - Son Güncelleme: 21.03.2020 09:04
Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! Listede 3 de Türk var... İşte o isimler

ABD merkezli Top Beauty World isimli internet sitesi kainatın en yakışıklı erkeklerini açıkladı. Listede geçen yıl 6 Türk yer alırken bu yıl bu sayı 3. İşte o liste.

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Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! Listede 3 de Türk var... İşte o isimler
Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! Listede 3 de Türk var... İşte o isimler
Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! Listede 3 de Türk var... İşte o isimler
Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! Listede 3 de Türk var... İşte o isimler
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