Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! Listede 3 de Türk isim var... İşte o liste
Her sene Top Beauty World tarafından yapılan Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği listesi açıklandı. Her yılın ortasında adayları açıklanan ve yıl sonuna doğru da sonuçları paylaşılan listede bu yıl 3 Türk isim yer aldı. Bunlardan biri de oldukça sürpriz bir isim. Geçen yıl bu listede 6 Türk isim yer almıştı. İşte merakla beklenen dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesi ve listede bulunan Türk isimler...
25.07.2020 17:58
- Son Güncelleme: 10.10.2020 16:22
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