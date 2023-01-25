Dünyanın en güzel kadınları ve en yakışıklı erkekleri açıklandı! Listeye bakmadan geçmeyin 8 Türk var! İşte 2022'ye damga vuran o liste
Dünyanın en güzel kadınları ve en yakışıklı erkekleri belli oldu. Listeye bakan şaşıp kalıyor! Tam 8 Türk listeye girmeyi başardı. 2022 yılının en güzel kadınları ve en yakışıklı erkekleri sıralaması tam liste yayımlandı. 1990'dan bu yana hazırlanan "Yılın En Güzel 100 Yüzü" ve "Yılın En yakışıklı 100 Yüzü" listesinde 2022 yılının şampiyonu kadınlarda Jasmine Tookes olurken erkeklerde Henry Cavill oldu. İşte Top Beauty World tarafından gerçekleştirilen o liste...
25.01.2023 21:40 - Son Güncelleme: 25.01.2023 21:40
Dünyanın en güzel kadınları ve en yakışıklı erkekleri liste halinde yayımlandı. Top Beauty World tarafından hazırlanan listede hepimizin yakından tanıdığı Türk ünlü isimler de yer aldı. Sıralamada kadınlarda birinci olan Victoria's Secret Meleği Jasmine Tookes olurken, erkeklerde ise hepimizin Süpermen karakteriyle tanıdığı Henry Cavill oldu. İşte merak beklenen işte 2022'ye damga vuran o liste.