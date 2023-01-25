Dünyanın en güzel kadınları ve en yakışıklı erkekleri açıklandı! Listeye bakmadan geçmeyin 8 Türk var! İşte 2022’ye damga vuran o liste

Dünyanın en güzel kadınları ve en yakışıklı erkekleri liste halinde yayımlandı. Top Beauty World tarafından hazırlanan listede hepimizin yakından tanıdığı Türk ünlü isimler de yer aldı. Sıralamada kadınlarda birinci olan Victoria's Secret Meleği Jasmine Tookes olurken, erkeklerde ise hepimizin Süpermen karakteriyle tanıdığı Henry Cavill oldu. İşte merak beklenen işte 2022'ye damga vuran o liste.