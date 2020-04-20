Dünyanın en güzel kadınları listesi şoke etti! Hande Erçel dünyaca ünlü güzelleri geride bıraktı
Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesi herkes tarafından merak ediliyor. Her yılın ortasında adayları açıklanan ve yıl sonuna doğru da sonuçları paylaşılan listede 3 Türk isim yer aldı. Her sene Top Beauty World tarafından gerçekleştirilen Dünyanın En Güzel Kadınları listesinde Hande Erçel'in dünyaca ünlü birçok güzeli geride bırakması dikkat çekti. Önceki yıl bu listede 5 Türk isim yer almıştı. İşte, merak edilen Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesi...
20.04.2020 16:26
- Son Güncelleme: 20.04.2020 16:26
DİĞER GALERİLER