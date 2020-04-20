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Dünyanın en güzel kadınları listesi şoke etti! Hande Erçel dünyaca ünlü güzelleri geride bıraktı

Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesi herkes tarafından merak ediliyor. Her yılın ortasında adayları açıklanan ve yıl sonuna doğru da sonuçları paylaşılan listede 3 Türk isim yer aldı. Her sene Top Beauty World tarafından gerçekleştirilen Dünyanın En Güzel Kadınları listesinde Hande Erçel'in dünyaca ünlü birçok güzeli geride bırakması dikkat çekti. Önceki yıl bu listede 5 Türk isim yer almıştı. İşte, merak edilen Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesi...

20.04.2020 16:26 - Son Güncelleme: 20.04.2020 16:26
Dünyanın en güzel kadınları listesi şoke etti! Hande Erçel dünyaca ünlü güzelleri geride bıraktı

Top Beauty World, Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesini geçtiğimiz aylarda açıkladı. ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World'ün Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesinde 3 de Türk isim yer aldı.

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Dünyanın en güzel kadınları listesi şoke etti! Hande Erçel dünyaca ünlü güzelleri geride bıraktı

26 yaşındaki oyuncu Hande Erçel ise birçok dünyaca ünlü ismi geride bıraktı.

Dünyanın en güzel kadınları listesi şoke etti! Hande Erçel dünyaca ünlü güzelleri geride bıraktı

İşte Türk güzellerin de yer aldığı Dünyanın En Güzel 100 Kadını

Dünyanın en güzel kadınları listesi şoke etti! Hande Erçel dünyaca ünlü güzelleri geride bıraktı
Dünyanın en güzel kadınları listesi şoke etti! Hande Erçel dünyaca ünlü güzelleri geride bıraktı
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