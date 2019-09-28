Dünyanın En Güzel Kadınları listesi şaşırttıı! 5 Türk kadını da listede! İşte Dünyanın En Güzel Kadınları listesi
Dünyanın En Güzel Kadınları listesi şaşırttıı! Türk güzellerin de yer aldığı dünyanın en güzel kadınları listesi yayınlandı. Açıklanan listede 5 Türk kadını da yerini aldı... Dünyanın En Güzel Kadınları listesini açıklayan Top Beauty World, magazin dünyasının dikkatlerini üzerine çekti. İşte aralarında 5 Türk güzelin de bulunduğu Dünyanın En Güzel Kadınları listesi...
28.09.2019 19:08
- Son Güncelleme: 28.09.2019 19:08
Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham'ın geçtiğimiz hafta ayrıldığı iddia edilen sevgilisi Chloe Grace Moretz'ın yer aldığı Dünyanın En Güzel Kadınları listesi açıklandı. ABD merkezli internet sitesi Beauty World'ün açıkladığı Dünyanın En Güzel Kadınları listesinde 5 de Türk bulunuyor. Peki Türk güzeller ve Chloe Grace Moretz kaçıncı sırada.
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