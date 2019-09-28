Dünyanın En Güzel Kadınları listesi şaşırttıı! 5 Türk kadını da listede! İşte Dünyanın En Güzel Kadınları listesi

Dünyanın En Güzel Kadınları listesi şaşırttıı! Türk güzellerin de yer aldığı dünyanın en güzel kadınları listesi yayınlandı. Açıklanan listede 5 Türk kadını da yerini aldı... Dünyanın En Güzel Kadınları listesini açıklayan Top Beauty World, magazin dünyasının dikkatlerini üzerine çekti. İşte aralarında 5 Türk güzelin de bulunduğu Dünyanın En Güzel Kadınları listesi...

28.09.2019 19:08 - Son Güncelleme: 28.09.2019 19:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





