Dünyanın en güzel kadınları belli oldu! Listede 3 tane Türk isim var... İşte o liste

Top Beauty World, Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesini açıkladı. ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World'ün Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesinde 3 de Türk isim yer aldı. İşte Türk güzellerin de yer aldığı Dünyanın En Güzel 100 Kadını