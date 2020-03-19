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Dünyanın en güzel kadınları açıklandı! Listede o Türk isimlerde var... İşte tam liste

ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World 2019'un En Güzel Yüzlü isimlerini açıkladı. Dünyanın birçok yerinden ünlü isimler listeye girdi. Hande Erçel; Selena Gomez, Taylor Swif ve Emilia Clarke gibi isimleri geride bırakarak zirvede yer aldı. İşte o liste... İşte Türk güzellerin de yer aldığı Dünyanın En Güzel 100 Kadını... Güzellik yarışmaları, geleneksel olarak kadınların fiziksel özelliklerinin ön planda tutularak değerlendirildiği yarışmalardır. Ancak zaman içinde bu yarışmaların çoğu; yarışmacıların kişilik özelliklerini, zekâları, yeteneklerini ve jüri sorularına verdikleri yanıtlar da değerlendirme kriterleri arasına almıştır. "Güzellik yarışması" terimi çoğu zaman, evlenmemiş genç kızların katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmaları tanımlamak için kullanılır.

19.03.2020 16:30 - Son Güncelleme: 19.03.2020 16:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





