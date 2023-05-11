Dünyanın en güzel futbolcu eşleri listesi olay olmuştu! Ronaldo'nun annesi konuştu Georgina Rodriguez'in harcamaları Cristiano Ronaldo'yu ayrılığa mı götürdü?
Dünyanın en güzel futbolcu eşleri listesi olay olmuştu! Ronaldo'nun annesi konuştu Georgina Rodriguez'in harcamaları Cristiano Ronaldo'yu ayrılığa mı götürdü? Suudi Araistan'ın Al Nassr kulübünde devam eden Cristiano Ronaldo'nun son dönemde sevgilisi Georgina Rodriguez ile ilişkisinde krizler olduğu yönünde haberler çıkıyordu. Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, konuyla ilgili konuştu. Kullandıkları arabalardan, giydiklerine kadar her hareketleri merak konusu olan ünlü futbolcuların eşleri de bu meraktan nasiplerini alıyor. Bir web sitesi dünyanın en güzel futbolcu eşlerini belirledi. Listede Cristiano Ronaldo'nun sansasyonel sevgilisi Georgina Rodriguez 'Dünyanın en güzel futbolcu eşleri listesi'ndeki sırasıyla gündem olmuştu.
Dünyanın en güzel futbolcu eşleri listesi olay olmuştu! Ronaldo'nun annesi konuştu, Georgina Rodriguez'in harcamaları Cristiano Ronaldo'yu ayrılığa mı götürdü?
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo son dönemde özel hayatıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz ay İspanyol basınında yer alan haberlerde Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez'n ilişkisinde sorunlar olduğu yazılmıştı.
"RONALDO YÜKSEK HARCAMALARDAN RAHATSIZ"
Haberlerde Cristiano Ronaldo'nun, sevgilisi ve çocuklarının annesi Georgina'nın yaptığı yüksek harcamalı alışverişlerden rahatsız olduğu iddia edilmişti. Ronaldo ile Georgina'nun ilişkisindeki problemin temelinde ise Georgina'nın Suudi Arabistan'da kendisini rahat hissetmemesinin yattığı iddia ediliyordu.