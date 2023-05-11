Dünyanın en güzel futbolcu eşleri listesi olay olmuştu! Ronaldo'nun annesi konuştu, Georgina Rodriguez'in harcamaları Cristiano Ronaldo'yu ayrılığa mı götürdü?

"TÜM BUNLAR YALAN"

Cristiano Ronaldo'nun ilişkilerine müdahil olmasıyla bilinen annesi Dolores Aveiro, Madeira'da katıldığı bir etkinlikte konuyla ilgili gelen soruya; "Her çiftin ilişkisinde tartışmalar olur ama tüm bu yazılanlar yalan" yanıtını verdi.