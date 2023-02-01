Dünyanın en güzel 10 kadını belli oldu! Listede 2 Türk güzel de var! İşte 2023 yılının dünyanın en güzel kadınları listesi
Asya'da yayın yapan bir haber sitesi 2023 Dünyanın En Güzel 10 Kadını listesi açıklandı. Her sene yeni yılın ilk ayının sonunda açıklanan listede 2 Türk güzel de yer alırken, listenin ilk sırasında bulunan isim epey dikkat çekici. Dünyanın en güzel 10 kadını listesinde Türk ünlüler ve sıralamaları ise dikkat çekti. İşte merak beklenen 2023 listesi.
01.02.2023 09:42 - Son Güncelleme: 01.02.2023 09:46