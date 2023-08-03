Dudaktan Kalbe'nin ölümsüz aşıklarıydı! Lamia 16 yıl sonra Kenan'ına kavuştu! Aslı Tandoğan paylaştı Burak Hakkı bakın ne yanıt verdi!

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Bir dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer alan 'Dudaktan Kalbe' dizisinin başrol oyuncuları son paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. Burak Hakkı ve Aslı Tandoğan'ın başrollerini paylaştığı "Dudaktan Kalbe" dizisinde 'Lamia' karakteriyle tanınan Tandoğan yıllar sonra rol arkadaşıyla bir araya geldi. İşte son halleriyle sosyal medyada olay olan oyuncuların o paylaşımları...