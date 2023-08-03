SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Magazin Galerileri

Dudaktan Kalbe'nin ölümsüz aşıklarıydı! Lamia 16 yıl sonra Kenan'ına kavuştu! Aslı Tandoğan paylaştı Burak Hakkı bakın ne yanıt verdi!

Ay Yapım imzalı, yazar Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan, 2007-2009 yılları arasında yayınlanan dizi Dudaktan Kalbe'nin başrol oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi. Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını geçmişe götürdü. Dizideki partneri Burak Hakkı ile yan yana gelen güzel oyuncu paylaşımına '' Canım partnerimle tekrar bir arada '' notunu düştü. Eski rol arkadaşı Burak Hakkı bakın ne yanıt verdi! İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşım...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 19:12 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 19:12
Dudaktan Kalbe’nin ölümsüz aşıklarıydı! Lamia 16 yıl sonra Kenan’ına kavuştu! Aslı Tandoğan paylaştı Burak Hakkı bakın ne yanıt verdi! 1

Bir dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer alan 'Dudaktan Kalbe' dizisinin başrol oyuncuları son paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. Burak Hakkı ve Aslı Tandoğan'ın başrollerini paylaştığı "Dudaktan Kalbe" dizisinde 'Lamia' karakteriyle tanınan Tandoğan yıllar sonra rol arkadaşıyla bir araya geldi. İşte son halleriyle sosyal medyada olay olan oyuncuların o paylaşımları...

Dudaktan Kalbe’nin ölümsüz aşıklarıydı! Lamia 16 yıl sonra Kenan’ına kavuştu! Aslı Tandoğan paylaştı Burak Hakkı bakın ne yanıt verdi! 2

Dudaktan Kalbe dizisi 2007 - 2009 yılları arasında yayınlanmıştı.

Dudaktan Kalbe’nin ölümsüz aşıklarıydı! Lamia 16 yıl sonra Kenan’ına kavuştu! Aslı Tandoğan paylaştı Burak Hakkı bakın ne yanıt verdi! 3

Burak Hakkı ve Aslı Tandoğan'ın başrollerini paylaştığı "Dudaktan Kalbe" dizisinde 'Lamie' ve 'Kenan' karakterleriyle tanınan oyuncular 16 yıl sonra tekrar buluştu.

SON DAKİKA