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Haberler Magazin Duayen gazeteci Hıncal Uluç'un son sağlık durumu nasıl? Hastanede tedavi görüyordu yeni haber geldi: "Artık makinelere bağlı değil"

Duayen gazeteci Hıncal Uluç'un son sağlık durumu nasıl? Hastanede tedavi görüyordu yeni haber geldi: "Artık makinelere bağlı değil"

Hıncal Uluç'un son sağlık durumu merak ediliyordu, duayen gazeteciden yeni haber geldi. 8 Temmuz tarihinde yoğun bakımda tedavi altına alınan gazeteci Hıncal Uluç'un sağlık durumu hakkında son bilgileri Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat paylaştı. İşte Hıncal Uluç'un son sağlık durumu...

06.09.2022 17:18 - Son Güncelleme: 06.09.2022 17:18
Duayen gazeteci Hıncal Uluç’un son sağlık durumu nasıl? Hastanede tedavi görüyordu yeni haber geldi: Artık makinelere bağlı değil

"ARTIK MAKİNELERE BAĞLI DEĞİL"

Duayen gazeteci Hıncal Uluç'un son sağlık durumu merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Duayen gazeteci Hıncal Uluç’un son sağlık durumu nasıl? Hastanede tedavi görüyordu yeni haber geldi: Artık makinelere bağlı değil

Hastanede tedavi gören Hıncal Uluç'tan yeni haber geldi.

Duayen gazeteci Hıncal Uluç’un son sağlık durumu nasıl? Hastanede tedavi görüyordu yeni haber geldi: Artık makinelere bağlı değil

8 Temmuz tarihinde yoğun bakımda tedavi altına alınan gazeteci Hıncal Uluç'un sağlık durumu hakkında son bilgileri Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat paylaştı.

Duayen gazeteci Hıncal Uluç’un son sağlık durumu nasıl? Hastanede tedavi görüyordu yeni haber geldi: Artık makinelere bağlı değil

Donat, "Henüz hastaneden çıkmadı lakin makinelere bağlı değil" açıklamasını yaptı.

Duayen gazeteci Hıncal Uluç’un son sağlık durumu nasıl? Hastanede tedavi görüyordu yeni haber geldi: Artık makinelere bağlı değil

Donat yazısında, "Beslenme sorunu yok... Beslenmesi iyi .Yedi gündür gözleri açık... Etrafa bakıyor. Doktorlar, her an konuşmasını bekliyor." ifadelerine yer verdi.

Duayen gazeteci Hıncal Uluç’un son sağlık durumu nasıl? Hastanede tedavi görüyordu yeni haber geldi: Artık makinelere bağlı değil
Duayen gazeteci Hıncal Uluç’un son sağlık durumu nasıl? Hastanede tedavi görüyordu yeni haber geldi: Artık makinelere bağlı değil
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