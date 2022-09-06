Duayen gazeteci Hıncal Uluç'un son sağlık durumu nasıl? Hastanede tedavi görüyordu yeni haber geldi: "Artık makinelere bağlı değil"
Hıncal Uluç'un son sağlık durumu merak ediliyordu, duayen gazeteciden yeni haber geldi. 8 Temmuz tarihinde yoğun bakımda tedavi altına alınan gazeteci Hıncal Uluç'un sağlık durumu hakkında son bilgileri Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat paylaştı. İşte Hıncal Uluç'un son sağlık durumu...
06.09.2022 17:18 - Son Güncelleme: 06.09.2022 17:18
8 Temmuz tarihinde yoğun bakımda tedavi altına alınan gazeteci Hıncal Uluç'un sağlık durumu hakkında son bilgileri Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat paylaştı.