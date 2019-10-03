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Dua Lipa'yı görenler şok oldu! İşte Dua Lipa'nın yeni imajı...

Dua Lipa geçtiğimiz günlerde Fransa seyahatinden paylaştığı fotoğrafla çok konuşulmuştu. Saçına kakül yaptıran Dua Lipa'nın Instagram'dan yayınladığı fotoğrafta yanında bulunan kişi merak konusu olmuştu. O kişinin stil danışmanı Lorenzo Posocco olduğu ortaya çıktı. Ancak başka şaşırtan gelişme daha yaşandı. Dua Lipa saçlarını sarıya boyattı. İşte Dua Lipa'nın yeni imajı...

03.10.2019 15:34 - Son Güncelleme: 03.10.2019 16:57
Dua Lipa'yı görenler şok oldu! İşte Dua Lipa'nın yeni imajı...

Dua Lipa'nın yeni halini görenler şok oldu. İşte, 2 Ağustos 1995 doğumlu İngiliz-Arnavut asıllı şarkıcı Dua Lipa'nın yeni imajı...

Dua Lipa'yı görenler şok oldu! İşte Dua Lipa'nın yeni imajı...

SERENAY SARIKAYA

Dua Lipa'yı görenler şok oldu! İşte Dua Lipa'nın yeni imajı...

SERENAY SARIKAYA

Dua Lipa'yı görenler şok oldu! İşte Dua Lipa'nın yeni imajı...

BENSU SORAL

Dua Lipa'yı görenler şok oldu! İşte Dua Lipa'nın yeni imajı...

BENSU SORAL

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