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Dua Lipa için Antalya'da servet harcanıyor!

Dua Lipa (23) ve ekibi bu akşam verecekleri konser için Antalya'ya geldi. Dünya müzik listelerindeki hızlı yükselişiyle dikkat çeken Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, geceliği 15 bin dolar olan villaya dün yerleşti. Antalya'da olmaktan keyif aldığını söyleyen Lipa, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmayı da ihmal etmedi. İşte Antalya'dan Dua Lipa detayları...

14 Ağustos 2018 Salı, 16:38:49 Güncelleme: 17:46:51
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Dua Lipa için Antalyada servet harcanıyor!

Dua Lipa, bu akşam vereceği konser için dün sabah Antalya'ya geldi.

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Dua Lipa için Antalyada servet harcanıyor!

Antalya Havalimanı'nda karşılanan Dua Lipa, özel helikopterle kalacağı ve konser vereceği otele geçti.

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Dua Lipa için Antalyada servet harcanıyor!

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Dua Lipa için Antalyada servet harcanıyor!

Otel sahibi Ali Şafak Öztürk tarafından karşılanan Dua Lipa ve ekibi, geceliği 15 bin dolar olan villaya yerleşti.

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Dua Lipa için Antalyada servet harcanıyor!

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