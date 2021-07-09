Doya Doya Moda jüri üyesi Seray Sever derin yırtmacı ile ortalığı kasıp kavurdu! Peş peşe paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Seray Sever derin yırtmacı ile ortalığı kasıp kavurdu! Doya Doya Moda yarışmasında jüri koltuğuna oturan ünlü oyuncu, şarkıcı ve sunucu Seray Sever, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Sever, yarışmada giydiği derin yırtmaçlı elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Derin yırtmaçlı ve dekolteli buz mavisi elbisesiyle ilgi odağı olan Sever'e takipçileri övgü yağdırdı. İşte Seray Sever'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

09.07.2021 18:26 - Son Güncelleme: 09.07.2021 18:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





