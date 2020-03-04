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Dönüyor mu? Kuruluş Osman hayranlarını sevindiren gelişme! İşte Engin Altan Düzyatan pozu
Dönüyor mu? Kuruluş Osman hayranlarını sevindiren gelişme! İşte Engin Altan Düzyatan pozu
Dönüyor mu? Kuruluş Osman hayranlarını sevindiren gelişme! İşte Engin Altan Düzyatan pozu... TRT 1 ekranlarında Diriliş Ertuğrul olarak yayımlanan dizinin başrolü Engin Altan Düzyatan, FOX TV'de yayımlanan Kurşun dizisinde reyting kurbanı olmuş, dizisi kısa sürede yayından kaldırılmıştı. Kurşun dizisi için saçından ve sakalında vazgeçerek bambaşka bir tarza bürünen Düzyatan, yeniden imaj değiştirdi. Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitiren Engin Altan Düzyatan, 2001 yılında İstanbul'a gelerek oyunculuk hayatına başlamıştır. Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Teknikleri Master Programını bitirmiştir.
04.03.2020 16:50
- Son Güncelleme: 04.03.2020 16:50
Dönüyor mu? Kuruluş Osman hayranlarını heyecanlandıran Engin Altan Düzyatan pozu
TRT 1 ekranlarında Diriliş Ertuğrul dizisiyle beş sezon boyunca boy gösteren Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabından son paylaştığı fotoğrafıyla olay oldu.
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Dönüyor mu? Kuruluş Osman hayranlarını heyecanlandıran Engin Altan Düzyatan pozu
Engin Altan Düzyatan'ın, bir süredir 'Kuruluş Osman'a dahil olacağı konuşuluyor. Sakallarını yeniden uzatmaya başlayan Düzyatan'ın takipçileri, oyuncudan gelecek müjdeli bir haber bekliyor.
Dönüyor mu? Kuruluş Osman hayranlarını heyecanlandıran Engin Altan Düzyatan pozu
Son olarak Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Sakallarının iyice uzadığı görülen Düzyatan'a takipçilerinden anında yorum yağmaya başladı.
Dönüyor mu? Kuruluş Osman hayranlarını heyecanlandıran Engin Altan Düzyatan pozu
Oyuncunun Kuruluş Osman'a dahil olup olmayacağını merak eden takipçiler, 'Kuruluş rolüne bürünmeye başlamışsın', 'Kayı seni bekliyor', 'Diziye dönüyor musun?' 'İnşallah sakalları düşündüğüm şey için uzatıyorsundur' şeklinde mesajlar yağdırdı. Düzyatan'ın diziye dahil olup olmayacağı ise henüz merak konusu.
Dönüyor mu? Kuruluş Osman hayranlarını heyecanlandıran Engin Altan Düzyatan pozu
Öte yandan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak çekilen Kuruluş Osman dizisinde, 'Ertuğrul' karakterinin ölmediği ve diziye yeniden dahil olacağı iddialarına ünlü oyuncu, "Şu an için öyle bir şey konuşmadık, haberimiz yok yani" yanıtını vermişti.