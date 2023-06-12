Döndüre döndüre taktı! Caner Toygar evlendi düğüne Esra Erol’un eşi Ali Özbir damgasını vurdu! Gelinim Olur Musun’da Tülin’le olmadı ama....

Güzelliği ile dikkat çeken Tülin Koca, Caner Toygar ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki ile adını tüm Tükiye'ye duyurdu. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tülin ve Caner'in aşkı mutlu sonla bitmedi. Tüm Türkiye'nin Caner ve Tülin'in evlenmesini beklediği o yıllarda ikili programın dışında pek çok gündüz kuşağı programında da boy gösterdi.