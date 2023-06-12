Döndüre döndüre taktı! Caner Toygar evlendi düğüne Esra Erol'un eşi Ali Özbir damgasını vurdu! Gelinim Olur Musun'da Tülin'le olmadı ama....
Bir dönemin, izleyenleri ekran başına kilitleyen programıydı Gelinim Olur Musun ve türevleri... Gelin ve damat adaylarının bir evde toplandığı programda herkes gönlüne göre bir eş arıyordu. O furyanın belki de en özel iki ismi Tülin Koca ve Caner Toygar'dı. Yarışma sonrasında da olaylı devam eden aşk yine olaylı bir şekilde sona ermişti. Caner Toygar sonrasında kendi kariyerine devam ederken, Tülin Koca adeta sırra kadem basmıştı. Şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Caner Toygar önceki gün 2. kez dünya evine girdi. Düğüne ise Esra Erol'un eşi Ali Özbir damgasını vurdu. Bakın neden...
'Gelinim Olur Musun?' yarışmasında Tülin ile yaşadığı aşkla hatırlanan Caner Toygar, 2. kez nikah masasına oturdu. Esra Erol'un ekibinde muhabirlikyapan Toygar'ın düğüne Esra Erol'un eşi Ali Özbir damgasını vurdu. İşte detaylar...
Güzelliği ile dikkat çeken Tülin Koca, Caner Toygar ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki ile adını tüm Tükiye'ye duyurdu. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tülin ve Caner'in aşkı mutlu sonla bitmedi. Tüm Türkiye'nin Caner ve Tülin'in evlenmesini beklediği o yıllarda ikili programın dışında pek çok gündüz kuşağı programında da boy gösterdi.
Geçtiğimiz aylarda kendi Youtube kanalında 'Neden Tülin?' sorusuna yanıt veren Caner Toygar'ın açıklaması bir anda sosyal medyanın gündemine düşmüştü. Toygar şu ifadeleri kullanmıştı:
'Normalde ben Tülin'i seçmeyecektim yarışmaya girdiğimizde. Her şey tesadüf oldu. Yarışmaya girdik, girdiğimizde oraya katılan yarışmacıları görmüyoruz. Yarışmaya girdikten sonra duvarlarda resimler vardı, gelin adaylarının resimleri. Bize yapım ekibinden bu fotoğraflardan kendinize yakın gördüğünüz bir ismi ve elenmesini istediğiniz bir ismi yazın dediler.