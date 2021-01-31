Doktorlar'ın Ela'sıydı... Stil ikonu Yasemin Özilhan'dan eşiyle ilgili yıllar sonra gelen bomba itiraf!
Doktorlar'ın Ela'sıydı... Stil ikonu Yasemin Özilhan'dan eşiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf magazin gündemine bomba gibi düştü. Giyim tarzı ve her daim şık oluşu ile dikkat çeken Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Bir dönem Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteri ile izleyicinin gönlünü kazanan Yasemin Özilhan, evlendikten sonra bambaşka bir hayatın içine girdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Yasemin Özilhan, evlilik öncesi ve sonrasını anlattı. Stil ikonu Özilhan'ın bugünkü tarzının mimarı meğer eşiymiş...
Doktorlar'ın Ela'sıydı... Stil ikonu Yasemin Özilhan'dan eşiyle ilgili yıllar sonra gelen bomba itiraf! Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, katıldığı bir etkinlikte kendisiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Güzel bir çocukluk geçirdiğini anlatan Yasemin Özilhan, "Çok çok güzel bir çocukluk geçirdiğime inanıyorum. Meyveleri ağaçtan toplayarak, sebzeleri topraktan çıkararak, tüm gün sokaklarda geçen bir çocukluğum oldu. İnsanların birbirini tanıdığı, güvenli ve eğlenceli bir ortamda büyüdüm, Mürefte'de." dedi.
Anne olunca değiştiğini ve daha verici olduğunu sözlerine ekleyen Özilhan, "Herkes için sıradan olmak kötü bir şeymiş gibi gelirken bana sıradan olmak lüks gibi geliyor. Ben de bu lükse anne olduktan sonra ulaştığımı düşünüyorum. Anne olduktan sonra daha doğal, daha kendin olmak için çaba gösteriyorsun. Belki anne olmasam bu keyfi süremezdim. Göz önünde olduğumu düşünmüyorum. Kendim farkında değilim" diye konuştu.
2011 yılında İzzet Özilhan ile dünyaevine giren Yasemin Özilhan, övgü dolu yorumlar alan stilini "Sete giderken bol ve rahat ürünler giyerdim. Bence tarzın 20'lerin ortasında oturmaya başlıyor. Şu an sosyal medya sayesinde ister istemez trendleri takip edip modanın içinde olabiliyorsun. Ama bizim dönemimizde yoktu. Benim stilim karşısındakine 'sakin ol' diyen bir stil" şeklinde anlattı.