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Doktorlar'ın Ela'sıydı... Stil ikonu Yasemin Özilhan'dan eşiyle ilgili yıllar sonra gelen bomba itiraf!

Doktorlar'ın Ela'sıydı... Stil ikonu Yasemin Özilhan'dan eşiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf magazin gündemine bomba gibi düştü. Giyim tarzı ve her daim şık oluşu ile dikkat çeken Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Bir dönem Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteri ile izleyicinin gönlünü kazanan Yasemin Özilhan, evlendikten sonra bambaşka bir hayatın içine girdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Yasemin Özilhan, evlilik öncesi ve sonrasını anlattı. Stil ikonu Özilhan'ın bugünkü tarzının mimarı meğer eşiymiş...

31.01.2021 11:18 - Son Güncelleme: 31.01.2021 11:18
Doktorlar'ın Ela'sıydı... Stil ikonu Yasemin Özilhan'dan eşiyle ilgili yıllar sonra gelen bomba itiraf!

Doktorlar'ın Ela'sıydı... Stil ikonu Yasemin Özilhan'dan eşiyle ilgili yıllar sonra gelen bomba itiraf! Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, katıldığı bir etkinlikte kendisiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Güzel bir çocukluk geçirdiğini anlatan Yasemin Özilhan, "Çok çok güzel bir çocukluk geçirdiğime inanıyorum. Meyveleri ağaçtan toplayarak, sebzeleri topraktan çıkararak, tüm gün sokaklarda geçen bir çocukluğum oldu. İnsanların birbirini tanıdığı, güvenli ve eğlenceli bir ortamda büyüdüm, Mürefte'de." dedi.

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Doktorlar'ın Ela'sıydı... Stil ikonu Yasemin Özilhan'dan eşiyle ilgili yıllar sonra gelen bomba itiraf!

"O GÜNLERİ DÜŞÜNÜRKEN GÖZLERİM DOLUYOR"

3 yaşındayken babasının işleri nedeniyle doğduğu Almanya'dan Türkiye'ye geldiklerini ifade eden Özilhan, o günleri anlatırken ise duygulandı. Özilhan, "Çok güzel ve tanıdık insanlarla yetiştiğim için gözlerim dolarak düşünüyorum o günleri." dedi.

Doktorlar'ın Ela'sıydı... Stil ikonu Yasemin Özilhan'dan eşiyle ilgili yıllar sonra gelen bomba itiraf!

Karakterinin zamanla değiştiğinden de bahseden Yasemin Özilhan, eskiden sinirlendiği konulara artık daha sakin yaklaştığını ifade etti.

Doktorlar'ın Ela'sıydı... Stil ikonu Yasemin Özilhan'dan eşiyle ilgili yıllar sonra gelen bomba itiraf!

Anne olunca değiştiğini ve daha verici olduğunu sözlerine ekleyen Özilhan, "Herkes için sıradan olmak kötü bir şeymiş gibi gelirken bana sıradan olmak lüks gibi geliyor. Ben de bu lükse anne olduktan sonra ulaştığımı düşünüyorum. Anne olduktan sonra daha doğal, daha kendin olmak için çaba gösteriyorsun. Belki anne olmasam bu keyfi süremezdim. Göz önünde olduğumu düşünmüyorum. Kendim farkında değilim" diye konuştu.

Doktorlar'ın Ela'sıydı... Stil ikonu Yasemin Özilhan'dan eşiyle ilgili yıllar sonra gelen bomba itiraf!

2011 yılında İzzet Özilhan ile dünyaevine giren Yasemin Özilhan, övgü dolu yorumlar alan stilini "Sete giderken bol ve rahat ürünler giyerdim. Bence tarzın 20'lerin ortasında oturmaya başlıyor. Şu an sosyal medya sayesinde ister istemez trendleri takip edip modanın içinde olabiliyorsun. Ama bizim dönemimizde yoktu. Benim stilim karşısındakine 'sakin ol' diyen bir stil" şeklinde anlattı.