Doktorlar'ın Ela'sıydı... Stil ikonu Yasemin Özilhan'dan eşiyle ilgili yıllar sonra gelen bomba itiraf!

Anne olunca değiştiğini ve daha verici olduğunu sözlerine ekleyen Özilhan, "Herkes için sıradan olmak kötü bir şeymiş gibi gelirken bana sıradan olmak lüks gibi geliyor. Ben de bu lükse anne olduktan sonra ulaştığımı düşünüyorum. Anne olduktan sonra daha doğal, daha kendin olmak için çaba gösteriyorsun. Belki anne olmasam bu keyfi süremezdim. Göz önünde olduğumu düşünmüyorum. Kendim farkında değilim" diye konuştu.