Doktorlar dizisiyle parlamıştı! Yasemin Özilhan süper mini deri eteğiyle adeta şov yaptı! 'Kim der iki çocuk annesi’
Doktorlar dizisiyle parlamıştı! Yasemin Özilhan, bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Ancak Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. İzzet Özilhan ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Emine ile Ela adında iki kız çocuğu dünyaya getiren Özilhan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla ise sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Özilhan, bu kez süper mini deri eteğiyle verdiği pozla gündem oldu. Özilhan'ın fit halini gören takipçileri 'Kim der iki çocuk annesi' yorumunda bulundu. İşte Yasemin Özilhan'ın o pozları...
26.11.2021 21:59
- Son Güncelleme: 26.11.2021 21:59
Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı.
İzzet Özilhan ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Emine ile Ela adında iki kız çocuğu dünyaya getiren Özilhan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla ise sık sık adından söz ettirmişti.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşıma yoğun ilgi gösterirken Yasemin Özilhan kısa sürede gündem oldu.