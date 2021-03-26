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Doktorlar dizisinin Suat'ıydı... Bekir Aksoy’un eski eşi Derya Çavuşoğlu’ndan şok paylaşım! 7 yaşındaki oğlunu...

Bekir Aksoy'un 2017 yılında boşandığı eski eşi Derya Çavuşoğlu'ndan şok suçlama geldi. Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde Suat karakteri ile izleyici karşısına çıkan ve hafızalara kazınan Bekir Aksoy'un 7 yaşındaki oğlu Emir'i sekiz aydır arayıp sormadığını iddia eden Derya Çavuşoğlu, paylaşımıyla şoke etti. İşte Bekir Aksoy'un eski eşi Derya Çavuşoğlu'ndan gelen o suçlama...

26.03.2021 14:53 - Son Güncelleme: 26.03.2021 14:55
Doktorlar dizisinin Suat'ıydı... Bekir Aksoy’un eski eşi Derya Çavuşoğlu’ndan şok paylaşım! 6 yaşındaki oğlunu...

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Suat karakteri ile hafızalara kazınmıştı Bekir Aksoy... Ünlü oyuncu bugün şok suçlama ile gündeme geldi. Eski eşi Derya Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Doktorlar dizisinin Suat'ıydı... Bekir Aksoy’un eski eşi Derya Çavuşoğlu’ndan şok paylaşım! 6 yaşındaki oğlunu...

Bekir Aksoy ile evliliği 2017 yılında sona eren Derya Çavuşoğlu, oğlu Emir'in 7'nci yaş günü partisinde, eski eşi için çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Doktorlar dizisinin Suat'ıydı... Bekir Aksoy’un eski eşi Derya Çavuşoğlu’ndan şok paylaşım! 6 yaşındaki oğlunu...

Oğlu Emir'in doğum günü pastasıyla çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayan Çavuşoğlu, Emir'in bir süredir babasından uzak kaldığını iddia etti.

Doktorlar dizisinin Suat'ıydı... Bekir Aksoy’un eski eşi Derya Çavuşoğlu’ndan şok paylaşım! 6 yaşındaki oğlunu...

Ünlü oyuncunun oğlunu doğum gününde aramadığını sadece sanal alemde fotoğraf paylaşarak kutladığını öne süren Çavuşoğlu, "Altı yaşındaki fotoğrafını gördü Instagram'da. Sekiz aydır duymak istediği duyamadığı, ona söylenmemiş tüm sevgi sözcükleri, şiirler oradaydı" mesajını yazdı.

Doktorlar dizisinin Suat'ıydı... Bekir Aksoy’un eski eşi Derya Çavuşoğlu’ndan şok paylaşım! 6 yaşındaki oğlunu...

Derya Çavuşoğlu'nun, "Tüm sevgi ifadeleri kendisine değil de, o fotoğrafaydı sanki. Anlam veremedi bu duruma, yedi yaşına bağlamaktan başka" şeklindeki açıklaması dikkat çekti.

Doktorlar dizisinin Suat'ıydı... Bekir Aksoy’un eski eşi Derya Çavuşoğlu’ndan şok paylaşım! 6 yaşındaki oğlunu...

Bekir Aksoy, Instagram mesajında, "İyi ki doğdun canım oğlum benim. Seni çok sevdiğimi ve her zaman, hesapsız, sorgusuz sualsiz, zamanın ne kadar eksik kaldığını bilerek,yüreğimde sıcaklığını ve varlığını hep taşıyarak seveceğimi bil yeter" ifadelerini kullanmıştı.

Doktorlar dizisinin Suat'ıydı... Bekir Aksoy’un eski eşi Derya Çavuşoğlu’ndan şok paylaşım! 6 yaşındaki oğlunu...

Bekir Aksoy, Derya Çavuşoğlu'ndan boşandıktan sonra Nazife Orakçıoğlu ile evlendi. Çiftin sekiz aylık Asil isminde bebekleri var.