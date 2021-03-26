Doktorlar dizisinin Suat'ıydı... Bekir Aksoy’un eski eşi Derya Çavuşoğlu’ndan şok paylaşım! 7 yaşındaki oğlunu...
Bekir Aksoy'un 2017 yılında boşandığı eski eşi Derya Çavuşoğlu'ndan şok suçlama geldi. Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde Suat karakteri ile izleyici karşısına çıkan ve hafızalara kazınan Bekir Aksoy'un 7 yaşındaki oğlu Emir'i sekiz aydır arayıp sormadığını iddia eden Derya Çavuşoğlu, paylaşımıyla şoke etti. İşte Bekir Aksoy'un eski eşi Derya Çavuşoğlu'ndan gelen o suçlama...
26.03.2021 14:53
- Son Güncelleme: 26.03.2021 14:55