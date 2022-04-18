Doğuş'un son halini görenlerin ağzı açık kaldı: "Ben diyeyim İzzet Yıldızhan siz deyin Thomas Shelby"

Doğuş'un imajı gündemde. 2014 yılında Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile evlenen şarkıcı Doğuş şimdilerde magazinden uzak duruyor. Eşi ve çocuklarıyla gözlerden u zak bir hayat yaşayan ünlü isim Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun'un sunduğu programa konuk oldu.