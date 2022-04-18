RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Doğuş'un son halini görenlerin ağzı açık kaldı: "Ben diyeyim İzzet Yıldızhan siz deyin Thomas Shelby"

Doğuş'un son halini görenlerin ağzı açık kaldı: "Ben diyeyim İzzet Yıldızhan siz deyin Thomas Shelby"

Doğuş'un son halini görenlerin ağzı açık kaldı. Konuk olduğu programda yeni imajı ile dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Doğuş son haliyle gündeme bomba gibi düştü. 47 yaşındaki Doğuş'u gören sosyal medya kullanıcılarının bazıları, Peaky Blinders dizisindeki Thomas Shelby karakterine benzetirken, bazıları ise "Ne alaka, İzzet Yıldızhan'a benzemiş" dedi.

18.04.2022 11:44 - Son Güncelleme: 18.04.2022 11:51
Doğuş’un son halini görenlerin ağzı açık kaldı: Ben diyeyim İzzet Yıldızhan siz deyin Thomas Shelby

"İZZET YILDIZHAN MI THOMAS SHELBY Mİ?"

Doğuş'un son halini görenlerin ağzı açık kaldı, "Ben diyeyim İzzet Yıldızhan siz deyin Thomas Shelby" yorumları havada uçuştu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Doğuş’un son halini görenlerin ağzı açık kaldı: Ben diyeyim İzzet Yıldızhan siz deyin Thomas Shelby

Doğuş'un imajı gündemde. 2014 yılında Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile evlenen şarkıcı Doğuş şimdilerde magazinden uzak duruyor. Eşi ve çocuklarıyla gözlerden u zak bir hayat yaşayan ünlü isim Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun'un sunduğu programa konuk oldu.

Doğuş’un son halini görenlerin ağzı açık kaldı: Ben diyeyim İzzet Yıldızhan siz deyin Thomas Shelby

'Gamsız' ve 'Ben Sensiz Ne Yaparım?' gibi hit parçaların sahibi programdaki yeni imajıyla gündeme geldi. Sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan Doğuş, reyting rekorları kıran Peaky Blinders dizisindeki Thomas Shelby karakterine benzetildi.

Doğuş’un son halini görenlerin ağzı açık kaldı: Ben diyeyim İzzet Yıldızhan siz deyin Thomas Shelby

Doğuş'un son halini gören bazı sosyal medya kullanıcıları ise, Ne alaka, İzzet Yıldızhan'a benzemiş" yorumları yaptı.

Doğuş’un son halini görenlerin ağzı açık kaldı: Ben diyeyim İzzet Yıldızhan siz deyin Thomas Shelby

Doğuş, yeni imajı ile gündemi epey meşgul edecek gibi duruyor...

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