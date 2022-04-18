Doğuş'un son halini görenlerin ağzı açık kaldı: "Ben diyeyim İzzet Yıldızhan siz deyin Thomas Shelby"
Doğuş'un son halini görenlerin ağzı açık kaldı. Konuk olduğu programda yeni imajı ile dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Doğuş son haliyle gündeme bomba gibi düştü. 47 yaşındaki Doğuş'u gören sosyal medya kullanıcılarının bazıları, Peaky Blinders dizisindeki Thomas Shelby karakterine benzetirken, bazıları ise "Ne alaka, İzzet Yıldızhan'a benzemiş" dedi.
18.04.2022 11:44 - Son Güncelleme: 18.04.2022 11:51
"İZZET YILDIZHAN MI THOMAS SHELBY Mİ?"
Doğuş'un son halini görenlerin ağzı açık kaldı, "Ben diyeyim İzzet Yıldızhan siz deyin Thomas Shelby" yorumları havada uçuştu...
Doğuş'un imajı gündemde. 2014 yılında Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile evlenen şarkıcı Doğuş şimdilerde magazinden uzak duruyor. Eşi ve çocuklarıyla gözlerden u zak bir hayat yaşayan ünlü isim Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun'un sunduğu programa konuk oldu.