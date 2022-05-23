Doğuş’un gözlerden sakındığı güzeller güzeli eşi bakın kim! O da ünlü çıktı! “Eşimin yanında ahlaksız teklif aldım” demişti meğer...
Almanya'da dünyaya gelen ve 4 yaşındayken ailesiyle Türkiye'ye dönen ünlü şarkıcı Doğuş, aile içi sorunlarından dolayı evden kaçtı ve çocuk yaşta sokakta yaşamaya başladı. Çeşitli zorluklarla karşılaşan şarkıcı, 1997 yılında ilk albümünü yaptı. Gamsız, Uyan, Milyonda Bir, Bunun Adına Yürek Derler gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı, hem kariyeri hem özel her dönem adından söz ettirdi. Bir magazin programına konuk olan şarkıcı, şimdi ise açıklamalarıyla gündem oldu. "Eşimin yanında ahlaksız teklif aldım" sözleriyle dikkat çeken Doğuş'un kendisi gibi ünlü olan eşi de merak konusu oldu. Bakın Doğuş'un ikiz çocuklarının annesi kimmiş...
1974'te Almanya'da doğan ve aslen Rizeli olan ünlü şarkıcı Doğuş, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da her dönem adından söz ettirmeyi başardı.
'2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu olan Doğuş, şimdi ise açıklamalarıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı,"Çok iyi görünüyorsun. Yıllar geçse de hiç değişmiyorsun" yorumu üzerine şöyle konuştu: "Rizeliyim, çay gibiyim, demlendikçe oturuyorum. İki sene önce de saçlarımı böyle yapmıştım. Kel değildim ama aralarda boşluklar vardı. Yaş itibariyle saçım dökülmeye başlamıştı. Akıllılık ettim ve saç ektirdim. Kendime çok dikkat ederim. İnsanların gözünün önündeyiz, buna mecburum. Eskiden olsa önemli değil ama yaş aldıkça dikkat etmek lazım. Geçenlerde görevliye paraport veriyorum, adam bir pasaporta bir de bana bakıyor. 'Abi ne kadar genç kalmışsın' dedi. 'Nazar değdireceksin, dilini ısır' dedim"
"'DOĞUŞ RAHAT DURMAZ, BOŞANIR' DEDİLER"
2014 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten ikiz çocukları olan Doğuş, "Aile önemli, düzen önemli. Ben hiçbir zaman düzensiz olmadım. Erken yatar erken kalkarım, bunlar çok önemli. Yememe içmeme çok önem verimi. 'Doğuş rahat durmaz iki yıla boşanır' diyenler vardı. Çocuklarım oldu, 'Çocuklar bir yaşına gelince boşanır' dediler. Çocuklar altı yaşına girdiler, herhalde artık demiyorlardır. Eğer burada konser veya bir proje varsa işlerimi hallediyorum, 1-2 gün dinlendikten sonra Azerbaycan'a gidiyorum" ifadelerini kullandı.
"EŞİMİN YANINDA AHLAKSIZ TEKLİF ALDIM"
48 yaşındaki şarkıcı, "Sen buradayken eşinin aklı kalıyor mu? Kıskançlıklar oluyor mu?" sorusuna da şöyle karşılık verdi: "Kalıyor tabii, karşılıklı. Benim de aklım onda kalıyor. İlk dönemler kıskançlık oluyordu ama artık oturdu. Sekiz yılı geçtik. Biri bir şey istiyorsa alyans durdurmuyor.