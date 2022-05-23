Doğuş’un gözlerden sakındığı güzeller güzeli eşi bakın kim! O da ünlü çıktı! “Eşimin yanında ahlaksız teklif aldım” demişti meğer...

'2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu olan Doğuş, şimdi ise açıklamalarıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı,"Çok iyi görünüyorsun. Yıllar geçse de hiç değişmiyorsun" yorumu üzerine şöyle konuştu: "Rizeliyim, çay gibiyim, demlendikçe oturuyorum. İki sene önce de saçlarımı böyle yapmıştım. Kel değildim ama aralarda boşluklar vardı. Yaş itibariyle saçım dökülmeye başlamıştı. Akıllılık ettim ve saç ektirdim. Kendime çok dikkat ederim. İnsanların gözünün önündeyiz, buna mecburum. Eskiden olsa önemli değil ama yaş aldıkça dikkat etmek lazım. Geçenlerde görevliye paraport veriyorum, adam bir pasaporta bir de bana bakıyor. 'Abi ne kadar genç kalmışsın' dedi. 'Nazar değdireceksin, dilini ısır' dedim"