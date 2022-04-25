Doğum için gün sayan Sinem Kobal’ın son haline bakın! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi güzelliğiyle yaktı kavurdu! İltifat yağmuruna tutuldu
Doğum için gün sayan Sinem Kobal'ın son haline bakın! Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 6 yıl önce nikah masasına oturan ve 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Sinem Kobal, geçen aylarda ikinci bebeğine hamile olduğunu duyurmuştu. Verdiği son röportajda "Hamilelik süreci güzel gidiyor. Son aydayız" ifadelerini kullanan Kobal, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Ünlü oyuncunun Instagram hesabında yayınladığı poz takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum alırken Kobal iltifat yağmuruna tutuldu. İşte Sinem Kobal'ın sosyal medyayı sallayan o pozu...
25.04.2022 19:43 - Son Güncelleme: 25.04.2022 19:43
Selena dizisi ile hafızalara kazınan Sinem Kobal, 6 yıl önce meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturmuştu.
Sürdürdükleri mutlu evlilikle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2020 yılında kızları Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
Ünlü çift, geçen aylarda ise hayranlarına yeni bir müjde vermiş ve Sinem Kobal'ın ikinci bebeklerine hamile olduğunu duyurmuştu.
Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sinem Kobal, "Hamilelik süreci güzel gidiyor. Son aydayız" demişti.