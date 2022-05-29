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Haberler Magazin Doğum için gün sayan Hande Soral'dan karnı burnunda poz! İsmail Demirci’nin biricik eşi mini taytı ve büstiyeriyle paylaştı son hali...

Doğum için gün sayan Hande Soral'dan karnı burnunda poz! İsmail Demirci’nin biricik eşi mini taytı ve büstiyeriyle paylaştı son hali...

Son olarak Biz Zamanlar Çukurova dizisinde Ümit karakterini canlandıran Hande Soral, 2017 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu eşi İsmail Demirci ile geçen aylarda bebek müjdesi vermişti. Oğluna Ali adını vereceğini açıklayan Soral, doğuma günler kala yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Mini taytı ve büstiyeriyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, son halini takipçilerinin beğenisine sundu. Karnı burnunda pozuyla sosyal medyaya damga vuran Soral, kısa sürede gündem oldu. İşte bebeğini kucağına almak için gün sayan Hande Soral'ın son hali...

29.05.2022 19:17 - Son Güncelleme: 29.05.2022 19:17
Doğum için gün sayan Hande Soral’dan karnı burnunda poz! İsmail Demirci’nin biricik eşi mini taytı ve büstiyeriyle paylaştı son hali...

Ünlü oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuş ve geçen aylarda bebek müjdesi vermişti.

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Doğum için gün sayan Hande Soral’dan karnı burnunda poz! İsmail Demirci’nin biricik eşi mini taytı ve büstiyeriyle paylaştı son hali...

Takip eden günlerde bebeğine Ali ismini vereceğini açıklayan oyuncu, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündem olmuştu.

Doğum için gün sayan Hande Soral’dan karnı burnunda poz! İsmail Demirci’nin biricik eşi mini taytı ve büstiyeriyle paylaştı son hali...

İyice ağırlaşan ve büyüyen karnıyla kamera karşısına geçen güzel oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Doğum için gün sayan Hande Soral’dan karnı burnunda poz! İsmail Demirci’nin biricik eşi mini taytı ve büstiyeriyle paylaştı son hali...

Soral, mini taytı ve büstiyeriyle ayna karşısında verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Doğum için gün sayan Hande Soral’dan karnı burnunda poz! İsmail Demirci’nin biricik eşi mini taytı ve büstiyeriyle paylaştı son hali...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncunun paylaşımı, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.

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