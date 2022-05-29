Doğum için gün sayan Hande Soral'dan karnı burnunda poz! İsmail Demirci’nin biricik eşi mini taytı ve büstiyeriyle paylaştı son hali...
Son olarak Biz Zamanlar Çukurova dizisinde Ümit karakterini canlandıran Hande Soral, 2017 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu eşi İsmail Demirci ile geçen aylarda bebek müjdesi vermişti. Oğluna Ali adını vereceğini açıklayan Soral, doğuma günler kala yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Mini taytı ve büstiyeriyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, son halini takipçilerinin beğenisine sundu. Karnı burnunda pozuyla sosyal medyaya damga vuran Soral, kısa sürede gündem oldu. İşte bebeğini kucağına almak için gün sayan Hande Soral'ın son hali...
29.05.2022 19:17 - Son Güncelleme: 29.05.2022 19:17
Ünlü oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuş ve geçen aylarda bebek müjdesi vermişti.