Doğukan Güngör'le görüntüleri ifşa olmuştu... Simge Sağın itirafının ardından Seray Kaya'dan aşk açıklaması geldi.

Doğukan Güngör, katıldığı bir programda ilginç açıklamalarda bulundu.Sosyal medyada fake hesabı olmadığını belirten oyuncu, "En son Simge Sağın'a baktım. Simge'yi dinlemeye gidelim" dedi. Adı Seray Kaya ile anılan Güngör'ün bu sözlerinden sonra Sağın'la takipleşmesi dikkat çekti.