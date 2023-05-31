Doğukan Güngör'le görüntüleri ifşa olmuştu... Simge Sağın itirafının ardından Seray Kaya'dan aşk açıklaması geldi
Simge Sağın itirafıyla gündeme gelen Doğukan Güngör'le görüntüleri ifşa olmuştu...Bir süredir genç oyuncu Doğukan Güngör ile anılan Seray Kaya aşk açıklamasıyla gündeme geldi. Doğukan Güngör'ün sevgilisi Seray Kaya mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...
31.05.2023 11:07 - Son Güncelleme: 31.05.2023 11:11
Doğukan Güngör'le görüntüleri ifşa olmuştu... Simge Sağın itirafının ardından Seray Kaya'dan aşk açıklaması geldi.
Rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Doğukan Güngör aşk haberleriyle gündemden düşmüyor.
Doğukan Güngör, katıldığı bir programda ilginç açıklamalarda bulundu.Sosyal medyada fake hesabı olmadığını belirten oyuncu, "En son Simge Sağın'a baktım. Simge'yi dinlemeye gidelim" dedi. Adı Seray Kaya ile anılan Güngör'ün bu sözlerinden sonra Sağın'la takipleşmesi dikkat çekti.
ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Elif karakterine hayat veren Seray Kaya, Doğukan Güngör ile baş başa görüntülenmişti.