Melis Sezen ile kapışmışlardı! Rakibini alt eden Eda Ece'den zafer pozu! Heyecanını böyle paylaştı: Bütün bunları çok önceden hayal etmiştim

EDA ECE'Yİ HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ!

Ece paylaşımının altına şu açıklamayı iliştirdi;

''Evet nerden başlasam! Pandemi daha olmadan önce Meltem hanımcım bana tüm dünyada olan şahane bir yarışma teklif etmişti. Sonra dünya durdu derken, bir sürü zaman ve olaydan sonra işte burdayız başladık!!!!!! Benim için de hayatımda bir ilk. Yeni yarışmamız yakında başlıyor!