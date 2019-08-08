Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in inanılmaz değişimi! Görenler hayret ediyor... İşte o fotoğraf

Bu sezon ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Diriliş Osman'ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit'i görenler tanıyamıyor. Türkiye'de ve Orta Doğu'da milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen Burak Özçivit'in hayranları ünlü isim hakkında neredeyse her detayı merak ediyor. Özel hayatını oldukça gizli tutmayı tercih eden Diriliş Osman'ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit'in ortaya çıkan fotoğrafı ise görenleri şaşırttı. İşte Burak Özçivit ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

08.08.2019 19:50 - Son Güncelleme: 08.08.2019 19:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





