Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen memleketiyle şaşkına çevirdi!
Burak Özçivit ile evliliğinden Karan adında bir oğlu olan Fahriye Evcen, ekranlardan uzak kalıp bebeğini kendi büyütmeyi tercih etti. Fahriye Evcen'in, Instagram paylaşımları olay yarattı. 13 Nisan'da oğlu Karan'ı dünyaya getiren ve anne olma heyecanı yaşayan Fahriye Evcen, Instagram'dan bir fotoğrafı "Uyanık kalmaya çalışıyorum" notuyla paylaştı. Yer aldığı birçok dizi ve film projesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Fahriye Evcen'le ilgili merak edilenlerden biri de memleketi oldu. Hayranları tarafından en çok araştırılan 'Fahriye Evcen nereli?' sorusunun cevabını öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Evcen başta olmak üzere diğer ünlü isimlerin memleketleri...
12.08.2019 19:56
- Son Güncelleme: 12.08.2019 19:59
DİĞER GALERİLER