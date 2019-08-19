Diriliş Osman'a bomba transfer! Uzun süredir ekranlarda yer almıyordu (Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?)

Diriliş Osman için nefesler tutuldu. 5 sezon boyunca TRT 1 yayınlanan ve başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak yayınlanacak Diriliş Osman ATV ekranlarında olacak. Diriliş Osman dizisinin kısa süre içinde başlaması beklenirken, kadroda yer alacak isimler de tek tek belli olmaya başladı. Ragıp Savaş, Nurettin Sönmez, Hazal Subaşı gibi isimlerin dizide yer alacağı belli olmuştu. Şimdi de bomba bir ismin diziye katılacağı iddia edildi. İşte Diriliş Osman'ın yeni oyuncusu.

19.08.2019 09:42 - Son Güncelleme: 19.08.2019 09:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





