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Diriliş Osman'a bomba transfer! Uzun süredir ekranlarda yer almıyordu (Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?)

Diriliş Osman için nefesler tutuldu. 5 sezon boyunca TRT 1 yayınlanan ve başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak yayınlanacak Diriliş Osman ATV ekranlarında olacak. Diriliş Osman dizisinin kısa süre içinde başlaması beklenirken, kadroda yer alacak isimler de tek tek belli olmaya başladı. Ragıp Savaş, Nurettin Sönmez, Hazal Subaşı gibi isimlerin dizide yer alacağı belli olmuştu. Şimdi de bomba bir ismin diziye katılacağı iddia edildi. İşte Diriliş Osman'ın yeni oyuncusu.

19.08.2019 09:42 - Son Güncelleme: 19.08.2019 09:49
Diriliş Osman'a bomba transfer! Uzun süredir ekranlarda yer almıyordu (Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?)

Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak ekranlara gelecek Diriliş Osman bu sezon ATV'de yayınlanacak. Başrolünde ise başarılı oyuncu Burak Özçivit yer alacak.

Diriliş Osman'a bomba transfer! Uzun süredir ekranlarda yer almıyordu (Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?)

Diriliş Osman'ın Eylül ayının sonu veya Ekim ayının başında başlaması bekleniyor. Diziye katılacak bazı isimler bir süre önce belli olmuştu.

Diriliş Osman'a bomba transfer! Uzun süredir ekranlarda yer almıyordu (Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?)

O isimlere bir yenisi daha eklendi. İşte Diriliş Osman'ın bomba transferi.

Diriliş Osman'a bomba transfer! Uzun süredir ekranlarda yer almıyordu (Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?)

O İSİM SARUHAN HÜNEL

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak Diriliş Osman'a Saruhan Hünel dahil olacak.

Diriliş Osman'a bomba transfer! Uzun süredir ekranlarda yer almıyordu (Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?)

Çekimleri Ağustos ayında başlayacak olan dizide Saruhan Hünel, Burak Özçivit'in karşısında bir rol canlandıracak.

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