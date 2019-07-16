Diriliş Osman oyuncusu Burak Özçivit yaşlanırsa... Onu daha önce hiç böyle görmediniz!

Diriliş serisinin yenisi olan ve Atv ekranlarında sezona başlayacak Diriliş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in yaşlılık halini merak ediyor musunuz? Pek çok kullanıcı FaceApp ve AgingBooth gibi mobil uygulamalarla fotoğraflarını yıllar sonrasına götürüyor. Son günlerde sosyal medyada özellikle Twitter ve Instagram'da sıkça gördüğümüz popüler bir akım başladı: Yaşlandırma tekniği.. Saçımızın rengini değiştirebilen ve kişiyi farklı cinsiyette gösterebilen mobil uygulama büyük bir merak konusu oldu. Yaşlandırma uygulamasına ünlü isimleri dahil ettik. Bakın ünlüler yaşlanınca nasıl olacaklar...