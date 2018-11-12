Diriliş Ertuğrulun yıldızı Hande Soral ile Bensu Soral annesine bakın (Ünlülerin anneleri)

Magazin dünyasının ünlü isimlerinin özel hayatlarına dair en ufak detay bile merak ediliyor. En çok merak edilenlerden biri ise anneleri oluyor genellikle. Kimilerinin annesi şaşırtacak kadar genç görünüyor, kimilerinin annesi güzelliğinden söz ettiriyor. İşte magazin dünyasının ünlü isimlerinin anneleri.

İşte oyuncu Seda Bakan ve annesi

