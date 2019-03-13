Diriliş Ertuğrul'un Turgut Bey'i Cengiz Çoşkun'un Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman gerçeği!
Her çarşamba izleyici karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Bey karakterine hayat veriyor Cengiz Coşkun. Dizi yayın hayatına başladığı günden bu yana dizide yer alan ve 139.yeni bölümü devirecek olan Cengiz Coşkun'un hayatındaki büyük Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman gerçeği görenleri hayrete düşürdü. İşte Diriliş Ertuğrul'un Turgut Bey'i Cengiz Coşkun şaşırtan karesi.
13.03.2019 14:28
- Son Güncelleme: 13.03.2019 14:34
Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Hande Soral, Hülya Darcan gibi isimlerinde yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Bey karakterine hayat veren Cengiz Coşkun hakkında öyle bir şey ortaya çıktı ki şaşmamak elde değil. Cengiz Coşkun ile Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman'ın ortak noktasına çok şaşırcaksınız.
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