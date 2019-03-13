Diriliş Ertuğrul'un Turgut Bey'i Cengiz Çoşkun'un Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman gerçeği!

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Hande Soral, Hülya Darcan gibi isimlerinde yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Bey karakterine hayat veren Cengiz Coşkun hakkında öyle bir şey ortaya çıktı ki şaşmamak elde değil. Cengiz Coşkun ile Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman'ın ortak noktasına çok şaşırcaksınız.