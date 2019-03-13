GaleriMagazin

Diriliş Ertuğrul'un Turgut Bey'i Cengiz Çoşkun'un Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman gerçeği!

Her çarşamba izleyici karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Bey karakterine hayat veriyor Cengiz Coşkun. Dizi yayın hayatına başladığı günden bu yana dizide yer alan ve 139.yeni bölümü devirecek olan Cengiz Coşkun'un hayatındaki büyük Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman gerçeği görenleri hayrete düşürdü. İşte Diriliş Ertuğrul'un Turgut Bey'i Cengiz Coşkun şaşırtan karesi.

13.03.2019 14:28 - Son Güncelleme: 13.03.2019 14:34
Diriliş Ertuğrul'un Turgut Bey'i Cengiz Çoşkun'un Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman gerçeği!

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Hande Soral, Hülya Darcan gibi isimlerinde yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Bey karakterine hayat veren Cengiz Coşkun hakkında öyle bir şey ortaya çıktı ki şaşmamak elde değil. Cengiz Coşkun ile Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman'ın ortak noktasına çok şaşırcaksınız.

Diriliş Ertuğrul'un Turgut Bey'i Cengiz Çoşkun'un Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman gerçeği!

'Böyle mi Olacaktı' dizisinin kötü karakteri Şebnem Özinal'ın son halini görenler şoke oldu.

Diriliş Ertuğrul'un Turgut Bey'i Cengiz Çoşkun'un Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman gerçeği!

Özinal'ın son halini görenler "Eski çekiciliğinden eser kalmamış" yorumunda bulundu.

Diriliş Ertuğrul'un Turgut Bey'i Cengiz Çoşkun'un Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman gerçeği!

Fulya Özcan

Diriliş Ertuğrul'un Turgut Bey'i Cengiz Çoşkun'un Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman gerçeği!

Talip Güran

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hadise ile Orhan Ölmez sevgili mi? Orhan Ölmez'den şaşırtan paylaşım!
Hadise ile Orhan Ölmez sevgili mi? Orhan Ölmez'den şaşırtan paylaşım!