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Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i ekrana çıkıyor! "Kuruluş Osman'a geri dönecek" deniliyordu!

Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i ekrana çıkıyor! "Kuruluş Osman'a geri dönecek" deniliyordu! Herkes bu sorunun cevabını merak ederken tarihsel olarak Turgut Alp karakterinin yer alması gerekli olan dizide henüz görünmeyen Coşkun'un 'Malazgirt 1071' filminin çekimleri nedeniyle diziye katılmadığı ortaya çıktı. Filmin çekimleri sona ererken 'Kuruluş Osman' hayranları Turgut Alp'in geri dönüşü için gün saymaya başladı. Hayatına dair çok az bilgi bulunan Turgut Alp'in tarihî bir şahsiyet olmayıp halk rivayetlerinde ortaya çıkan efsanevî bir kişi olduğu da ileri sürülmektedir. Bu iddianın yanı sıra ilk Osmanlı kronikleri yanında bazı Bizans kaynaklarında çeşitli askerî faaliyetlerden dolayı adı anılmaktadır. İsminde bulunan Alp kelimesi bir ünvandır. Bu ünvan onun veya babasının Selçuklu Devleti'nin hizmetinde dirlik sahibi olduğuna işaret etmektedir.

17.04.2020 11:32 - Son Güncelleme: 17.04.2020 11:32
Kuruluş Osman'a geri dönecek deniliyordu! Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i ekrana çıkıyor

Diriliş Ertuğrul dizisinin Turgut Alp'i Cengiz Coşkun, hayranlarını çok şaşırttı. Dizide canlandırdığı Turgut Alp karakteriyle hafızalara kazınan Cengiz Coşkun hakkında ortaya çıkan gerçekler, sevenleri tarafından merakla takip ediliyor. Turgut Alp, hem Osman Gazi ile hem de Ertuğrul Gazi ile beraber muharebelere katılmış biridir. Turgut Alp'in dizinin ilerleyen bölümlerinde yeniden kadroda yer alması yönünde beklentiler devam ediyor. Bu beklentinin sebebi, ilk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Turgut Alp, Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yarhisar'ın alınmasına katılmış ve ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir. dolayısıyla Turgut Alp'in Kuruluş Osman kadrosuna dahil olması bekleniyor.

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Kuruluş Osman'a geri dönecek deniliyordu! Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i ekrana çıkıyor

'Malazgirt 1071' filminde yer aldı

Diriliş Ertuğrul'da Turgut Alp karakterinde oynayan Cengiz Coşkun, 'Malazgirt 1071' sinema çekimleri nedeniyle Kuruluş Osman'da yer almadı. Turgut Alp, hem Osman Gazi ile hem de Ertuğrul Gazi ile beraber muharebelere katılmış biridir.

Kuruluş Osman'a geri dönecek deniliyordu! Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i ekrana çıkıyor

'Kuruluş Osman'a geri dönmesi bekleniyor

Turgut Alp'in dizinin ilerleyen bölümlerinde yeniden kadroda yer alması yönünde beklentiler devam ediyor. Bu beklentinin sebebi, ilk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Turgut Alp, Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yarhisar'ın alınmasına katılmış ve ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir. Dolayısıyla Turgut Alp'in Kuruluş Osman kadrosuna dahil olması bekleniyor.

Kuruluş Osman'a geri dönecek deniliyordu! Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i ekrana çıkıyor


Çarşamba akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi yeni bölümleriyle izleyicisinin karşına çıkıyor. Dizide heyecan her geçen gün artıyor. Diziyle ilgili bazı detaylar merak ediliyor. Kuruluş Osman'da merak edilen detaylardan biri de Turgut Alp oldu.

Kuruluş Osman'a geri dönecek deniliyordu! Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i ekrana çıkıyor

Diriliş Ertuğrul'un en çok sevilen karakterlerden biri olan Turgut Alp'in Kuruluş Osman'da oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Turgut Alp Kuruluş Osman'da oynayacak mı?

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