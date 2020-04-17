Haberler Galeri Magazin Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i ekrana çıkıyor! "Kuruluş Osman'a geri dönecek" deniliyordu!

Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i ekrana çıkıyor! "Kuruluş Osman'a geri dönecek" deniliyordu!

Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i ekrana çıkıyor! "Kuruluş Osman'a geri dönecek" deniliyordu! Herkes bu sorunun cevabını merak ederken tarihsel olarak Turgut Alp karakterinin yer alması gerekli olan dizide henüz görünmeyen Coşkun'un 'Malazgirt 1071' filminin çekimleri nedeniyle diziye katılmadığı ortaya çıktı. Filmin çekimleri sona ererken 'Kuruluş Osman' hayranları Turgut Alp'in geri dönüşü için gün saymaya başladı. Hayatına dair çok az bilgi bulunan Turgut Alp'in tarihî bir şahsiyet olmayıp halk rivayetlerinde ortaya çıkan efsanevî bir kişi olduğu da ileri sürülmektedir. Bu iddianın yanı sıra ilk Osmanlı kronikleri yanında bazı Bizans kaynaklarında çeşitli askerî faaliyetlerden dolayı adı anılmaktadır. İsminde bulunan Alp kelimesi bir ünvandır. Bu ünvan onun veya babasının Selçuklu Devleti'nin hizmetinde dirlik sahibi olduğuna işaret etmektedir.

17.04.2020 11:32 - Son Güncelleme: 17.04.2020 11:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





