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Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun milyonları şaşırttı! Gözler ondaydı! Kuruluş Osman'a dönecek mi?

Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun milyonları şaşırttı! Gözler ondaydı! Kuruluş Osman'a dönecek mi? Çarşamba akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi yeni bölümleriyle izleyicisinin karşına çıkıyor. Dizide heyecan her geçen gün artıyor. Diziyle ilgili bazı detaylar merak ediliyor. Kuruluş Osman'da merak edilen detaylardan biri de Turgut Alp oldu. Diriliş Ertuğrul'un en çok sevilen karakterlerden biri olan Turgut Alp'in Kuruluş Osman'da oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Turgut Alp Kuruluş Osman'da oynayacak mı? Turgut Alp Kuruluş Osman dizisine dönecek mi? İşte bu soruların cevabı... Tarihi kaynaklara göre Turgut Alp Osman Bey'in en yakın silah arkadaşlarından. Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne göre tarihî bir şahsiyet olmayıp halk rivayetlerinde ortaya çıkan efsanevî bir kişi olduğu da ileri sürülür.

05.03.2020 11:44 - Son Güncelleme: 05.03.2020 11:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





