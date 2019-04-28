Diriliş Ertuğrul'un Gündoğdu Bey'i Kaan Taşaner hakkında şok eden gerçek! Kaan Taşaner bir zamanlar...

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey'in abisi Gündoğdu Bey karakterine hayat veren Kaan Taşaner'in kim olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul'da obaya geri dönen Gündoğdu Bey karakterini canlandıran Kaan Taşaner'in sevgilisi olup olmadığını araştıran hayranları, şok eden gerçekle karşılaştı. İşte Diriliş Ertığrul dizisinin yakışıklı oyuncusu Kaan Taşaner'in eski sevgilisi...

28.04.2019 18:17 - Son Güncelleme: 28.04.2019 18:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





