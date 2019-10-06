Diriliş Ertuğrul'un eski oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajını eleştirenlere baldızdan şok yorum!

Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan, Instagram'dan yaptığı paylaşımla eleştiri yağmuruna tutuldu. EnginA ltan Düzyatan'ın yeni imajını eleştirenlere baldız Aslışah Alkoçlar'dan şaşırtan bir tepki geldi. Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, eniştesinin yeni imajıyla ilgili olarak ateş emojisi koydu ve 'yeni imajın yakıyor' göndermesi yaptı. İşte Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve diğer ünlülerin değişimleri...