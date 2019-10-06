Diriliş Ertuğrul'un eski oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajını eleştirenlere baldızdan şok yorum!
Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. 40 yaşındaki Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile milyonları kendisine hayran bırakmış, dizideki başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştı. Ancak Diriliş Ertuğrul'un bitmesi ve yerine Diriliş Osman serisinin geçecek olmasıyla diziden ayrılan Engin Altan Düzyatan, saçını ve sakalını kesti. Yeni projesi için gittiği imaj değişikliği hayranları tarafından eleştirildi. Engin Altan Düzyatan'ı eleştirenlere cevaben baldızı Aslışah Alkoçlar Instagram'dan bakın ne yorum yaptı...
06.10.2019 12:31
- Son Güncelleme: 06.10.2019 12:38
Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan, Instagram'dan yaptığı paylaşımla eleştiri yağmuruna tutuldu. EnginA ltan Düzyatan'ın yeni imajını eleştirenlere baldız Aslışah Alkoçlar'dan şaşırtan bir tepki geldi. Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, eniştesinin yeni imajıyla ilgili olarak ateş emojisi koydu ve 'yeni imajın yakıyor' göndermesi yaptı. İşte Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve diğer ünlülerin değişimleri...
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