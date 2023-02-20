Diriliş Ertuğrul'u tahtından edecek dizi belli oldu. Tam 4 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecekler. Bir döneme damgasını vurmayı başaran dönem dizisi Diriliş Ertuğrul'un yapımcı şirketi Tekden Film yeni bir proje için hazırlık yapıyor. Aktarılan bilgilere göre, TRT Dijital ekranlarında izleyiciyle buluşacak Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi Fatih Sultan Mehmet dönemini aktaracak. Dizinin oyuncu kadrosu şimdiden merak konusu oldu.