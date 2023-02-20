Diriliş Ertuğrul'u tahtından edecek dizi belli oldu! Tam 4 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecekler!
TRT 1 ekranlarında yayınlandığı dönemde büyük heyecanla izlenen ve 5 yıllık macerasını 2019 yılı itibariyle sonlandıran Diriliş Ertuğrul dizisinin tekrar bölümleri dahi heyecanla izleniyor. Dizinin final yapmasının ardından 4 yıl geçti. Dizinin yapımcı şirketi Tekden Film bu kez TRT Dijital'de izleyici karşısına geçecek bir proje için çalışmalara başladı. Gelen bilgilere göre, Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi önümüzdeki süreçte TRT Dijital'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosunu belirlemek üzere cast çalışmaları da başladı.
Diriliş Ertuğrul'u tahtından edecek dizi belli oldu. Tam 4 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecekler. Bir döneme damgasını vurmayı başaran dönem dizisi Diriliş Ertuğrul'un yapımcı şirketi Tekden Film yeni bir proje için hazırlık yapıyor. Aktarılan bilgilere göre, TRT Dijital ekranlarında izleyiciyle buluşacak Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi Fatih Sultan Mehmet dönemini aktaracak. Dizinin oyuncu kadrosu şimdiden merak konusu oldu.
Dizinin yapımcı şirketi Tekden Film bu kez TRT Dijital'de izleyici karşısına geçecek bir proje için çalışmalara başladı.
Gelen bilgilere göre, Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi önümüzdeki süreçte TRT Dijital'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
CAST ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Dizinin oyuncu kadrosunu belirlemek üzere cast çalışmaları da başladı. Kadroda yer alacak isimler merak ediliyor.