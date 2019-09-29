Diriliş Ertuğrul'ın yıldızı Engin Altan Düzyatan ve baldızının pozu olay oldu! İşte şok paylaşım

Diriliş Ertuğrul dizisi ile gönüllere taht kuran Engin Altan Düzyatan aile yaşamı ile de merak ediliyor. Bu bağlamda Engin Altan Düzyatan'ın baldızıyla olan fotoğrafı gündeme bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun hayranları bu fotoğraf için çok sayıda yorum yaptı. Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar'ın kardeşi Aslışah'ın doğum günün partisine katıldı. Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan usta oyuncu Engin Altan Düzyatan, baldızı Aslışah'ın doğum gününden bir fotoğraf paylaştı. Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'inin yüzündeki değişiklik dikkatlerden kaçmadı. İşte magazin dünyasını sallayan Engin Altan Düzyatan'ın olay pozu. Peki Engin Altan Düzyatan'ın baldızı kimdir? Aslışah Alkoçlar Gülşah Soydan ve Ender Alkoçlar evliliğinin meyvesi, ikilinin küçük kızlarıdır. Ablası ise Neslişah Alkoçlar'dır. Hülya Koçyiğit'in torunudur. 1993 doğumludur. 15-16 yaşlarında kar kayağı sporunda milli sporcu olmuştur.

29.09.2019 12:24 - Son Güncelleme: 29.09.2019 12:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





