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Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'da da oynaması beklenen Engin Altan Düzyatan paylaştı!
Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'da da oynaması beklenen Engin Altan Düzyatan paylaştı!
Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren ve milyonların sevgisini kazanan başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, koronavirüs günlerini ailesi ile birlikte evde çeşitli etkinlikler yaparak geçiriyor. Düzyatan 2014 yılında, Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar (Soydan)'ın kızı Neslişah Alkoçlar ile hayatını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten Emir Aras ve Alara adında içi çocukları dünyaya geldi. Sık sık yaptığı imaj değişikliği ile dikkat çeken Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman'da oynamasını isteyen hayranları, 40 yaşındaki oyuncunun attığı her adımı takip ediyor. Engin Altan Düzyatan karantina günlerinde üniversite arkadaşları ile internet üzerinden görüntülü görüşüyor. İşte Engin Altan Düzyatan'ın aynı üniversiteden mezun olduğu oyuncu arkadaşları...
08.04.2020 18:21
- Son Güncelleme: 08.04.2020 19:10
Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı karakter ile milyonları kendisine hayran bırakan oyuncu Engin Altan Düzyatan, koronavirüs günlerinde ailesiyle çeşitli aktiviteler yapmanın dışında arkadaşları ile görünülü de görüşüyor.
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1996 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'ne giriş yapan Engin Altan Düzyatan, aynı bölümde okuduğu oyuncu arkadaşları ile internet üzerinden görüştüğü anların fotoğrafını paylaştı.
2014 yılında evlenen çiftin Emir Aras ve Alara adında iki evlatları var. İmaj değişikliği ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Engin Altan Düzyatan karantina günlerinde bakın neler yapıyor...
Neslişah Alkoçlar Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekti. "Ben bir sihirbazla evliyim" diyen Neslişah Alkoçlar, eşi Engin Altan Düzyatan'ın, canları sıkılmasın diye ailesini çeşitli aktivitelerle eğlendirdiğini belirtti.
İşte Engin Altan Düzyatan ve ailesinin karantina günleri...