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Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'da da oynaması beklenen Engin Altan Düzyatan paylaştı!

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren ve milyonların sevgisini kazanan başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, koronavirüs günlerini ailesi ile birlikte evde çeşitli etkinlikler yaparak geçiriyor. Düzyatan 2014 yılında, Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar (Soydan)'ın kızı Neslişah Alkoçlar ile hayatını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten Emir Aras ve Alara adında içi çocukları dünyaya geldi. Sık sık yaptığı imaj değişikliği ile dikkat çeken Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman'da oynamasını isteyen hayranları, 40 yaşındaki oyuncunun attığı her adımı takip ediyor. Engin Altan Düzyatan karantina günlerinde üniversite arkadaşları ile internet üzerinden görüntülü görüşüyor. İşte Engin Altan Düzyatan'ın aynı üniversiteden mezun olduğu oyuncu arkadaşları...

08.04.2020 18:21 - Son Güncelleme: 08.04.2020 19:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





