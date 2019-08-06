Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan'ın eşinin şok görüntüsü! İşte çok konuşulan fotoğraf!
Diriliş Ertuğrul dizisi ile yıldızı parlayan ancak dizinin yeni serisinde rol almayacak olan Engin Altan Düzyatan'ın hayatı mercek altına alındı. Ailesiyle tatilin keyfini çıkaran Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar sosyal medyaya damga vurdu. Neslişah Alkoçlar Düzyatan'ın çocukluk görüntüsünü görenler şok oldu. İşte Diriliş serisinin ilki olan Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey karakterine hayat veren oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'ın anne ve babasıyla yıllar evvel çekildiği o çok konuşulan fotoğraf...
Diriliş'in sevilen oyuncusu Engin Altan Düzyatan ile eşinin çocukluk fotoğraflarını görenler şok oldu. Diriliş Ertuğrul dizisi yeni sezonda yeni adı Diriliş Osman ile yayın hayatına başlamak için gün sayıyor. Diriliş'in yeni serisinde rol almayacak olan Engin Altan Düzyatan'ın hayatı mercek altına alındı. Ünlü oyyuncunun eşi Neslişah Alkoçlar'ın çocukluk yıllarına ait ortaya çıkan fotoğraf sosyal medya gündemine oturdu. İşte 30 yaşındaki Neslişah'ın ve diğer ünlülerin çocukluk halleri...