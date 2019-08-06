Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan'ın eşinin şok görüntüsü! İşte çok konuşulan fotoğraf!

Diriliş Ertuğrul dizisi ile yıldızı parlayan ancak dizinin yeni serisinde rol almayacak olan Engin Altan Düzyatan'ın hayatı mercek altına alındı. Ailesiyle tatilin keyfini çıkaran Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar sosyal medyaya damga vurdu. Neslişah Alkoçlar Düzyatan'ın çocukluk görüntüsünü görenler şok oldu. İşte Diriliş serisinin ilki olan Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey karakterine hayat veren oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'ın anne ve babasıyla yıllar evvel çekildiği o çok konuşulan fotoğraf...

06.08.2019 12:21 - Son Güncelleme: 06.08.2019 12:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





