Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah evlilik yolunda! En şık elbisesini giydi ve...

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, yaklaşık 2 buçuk aydır Kaan Demirağ ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında ilk kez el ele görüntülenen çiftin ilişkileri iddiaya göre evlilik yolunda ilerliyor. Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, önceki gün sevgilisinin kardeşi için en şık elbisesini giydi ve zoom üzerinden Kaan Demirağ ve ailesi ile birlikte nikaha katıldı. İşte Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ve sevgilisi...