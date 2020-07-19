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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah evlilik yolunda! En şık elbisesini giydi ve...

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, yaklaşık 2 buçuk aydır Kaan Demirağ ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında ilk kez el ele görüntülenen çiftin ilişkileri iddiaya göre evlilik yolunda ilerliyor. Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, önceki gün sevgilisinin kardeşi için en şık elbisesini giydi ve zoom üzerinden Kaan Demirağ ve ailesi ile birlikte nikaha katıldı. İşte Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ve sevgilisi...

19.07.2020 17:36 - Son Güncelleme: 19.07.2020 18:03
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah evlilik yolunda! En şık elbisesini giydi ve...

Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, sevgilisinin ailesine girdi. İlişkilerinin evlilik yolunda ilerlediği iddia edilen çiftten Kaan Demirağ, sevgilisi ve ailesi ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah evlilik yolunda! En şık elbisesini giydi ve...

Sevgilisi Kaan Demirağ'ın kardeşi Beste'nin nikahı için en şık ve sade haliyle ailenin yanına giden Aslışah, güzelliği ile beğeni yağmuruna tutuldu.

takvim.com.tr özel haber

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah evlilik yolunda! En şık elbisesini giydi ve...

Ancak Alkoçlar'a sosyal medyada, 'Zoom için biraz fazla şık olmamış mı?' şeklinde yorumlar da geldi.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah evlilik yolunda! En şık elbisesini giydi ve...

"ÇOK İYİ GİDİYOR"

Sosyetik güzel, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Kaan Demirağ ve ilişkisi hakkındaki kendisine yöneltilen sorulara, "Zaten birbirimizi tanıyorduk. Şu anlık çok iyi gidiyor" şeklinde yanıt verdi.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah evlilik yolunda! En şık elbisesini giydi ve...

Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, karantina döneminde çatıda güneşlendiği bu kareyi takipçileriyle paylaşmıştı.

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