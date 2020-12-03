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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar aşka geldi! 32 yaşına giren eşini kucakladı ve...

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ile evliliğinin 6. yılını geçtiğimiz Ağustos ayında romantik paylaşımla kutladı. Aşklarıyla dikkat çeken ikiliden bu kez de yeni yaş paylaşımları geldi. Engin Altan Düzyatan 32. yaş gününü kutlayan eşi Neslişah Alkoçlar'ı kucakladığı bir fotoğrafa, "Berebaer geçecek nice güzel yıllara" dedi. İşte Diriliş Ertuğrul dizisi ile kariyer basamaklarında hızlı bir çıkış yakalayan Engin ve eşinin aşk paylaşımı...

03.12.2020 13:51 - Son Güncelleme: 03.12.2020 13:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





