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Haberler Magazin Diriliş: Ertuğrul dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı... Biri Tataristan’ı biri İran’ı salladı!

Diriliş: Ertuğrul dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı... Biri Tataristan’ı biri İran’ı salladı!

'Hülya' adlı romantik komedi filmindeki performansıyla İran'da sükse yapan Hülya Diken, şimdi de İran'ın fenomen dizisi 'Made in İran'da rol alıyor.'Diriliş: Ertuğrul' dizisiyle oyunculuğa adım atan Ali Burak Ceylan ise Tataristan'ın Kazan şehrinde düzenlenen festivalin onur konuğu oldu.

13.09.2021 09:54 - Son Güncelleme: 13.09.2021 09:56
Diriliş: Ertuğrul dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı... Biri Tataristan’ı biri İran’ı salladı!

Los Angeles'ta düzenlenen Midsummer Scream Halloween Festival kapsamında seyirciyle buluşan 'Necroman' isimli korku filmindeki performansıyla adından bahsettiren oyuncu Hülya Diken, geçtiğimiz yıl İran yapımı 'Hülya' adlı romantik komedide boy göstermişti.

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Diriliş: Ertuğrul dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı... Biri Tataristan’ı biri İran’ı salladı!

Güzel oyuncu, şimdi de İran'da üç sezondur fenomen olan 'Made in İran' adlı polisiye dizide rol alacak. Dizinin Türkiye'de çekilecek olan yeni sezonunda Türk polisi 'Ayla'ya hayat verecek olan Diken, şöyle konuştu:

Diriliş: Ertuğrul dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı... Biri Tataristan’ı biri İran’ı salladı!

"Önce festivalden ödüllerle dönen bir film... Ardından İran'da tesadüfen benim adımı taşıyan bir sinema filmi ve şimdi dizi. İran halkı beni sevdi, ben de onları sevdim. Haftaya İstanbul'da set var, heyecanlıyım."

Diriliş: Ertuğrul dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı... Biri Tataristan’ı biri İran’ı salladı!

Diken, dizide Mohammad Reza Golzar, Amin Hayaiee, Pouria Poursorkh gibi tanınmış isimlerle kamera karşısına geçecek.

Diriliş: Ertuğrul dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı... Biri Tataristan’ı biri İran’ı salladı!

KIRMIZI HALININ AĞIR KONUĞU
Genç oyuncu Ali Burak Ceylan, Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin Kazan şehrinde düzenlenen Kazan Müslüman Film Festivali'nin onur konuğu oldu.

Diriliş: Ertuğrul dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı... Biri Tataristan’ı biri İran’ı salladı!

'Diriliş: Ertuğrul' dizisiyle oyunculuğa adım atan, 'Kalp Atışı', 'Kara Sevda' gibi dizilerdeki performansıyla dikkat çeken oyuncu, festivalde büyük ilgi gördü. Kırmızı halıda poz veren yakışıklı oyuncu, oyunculukla ilgili söyleşiye de katıldı.

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