Diriliş: Ertuğrul dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı... Biri Tataristan’ı biri İran’ı salladı!
'Hülya' adlı romantik komedi filmindeki performansıyla İran'da sükse yapan Hülya Diken, şimdi de İran'ın fenomen dizisi 'Made in İran'da rol alıyor.'Diriliş: Ertuğrul' dizisiyle oyunculuğa adım atan Ali Burak Ceylan ise Tataristan'ın Kazan şehrinde düzenlenen festivalin onur konuğu oldu.
13.09.2021 09:54
- Son Güncelleme: 13.09.2021 09:56
Los Angeles'ta düzenlenen Midsummer Scream Halloween Festival kapsamında seyirciyle buluşan 'Necroman' isimli korku filmindeki performansıyla adından bahsettiren oyuncu Hülya Diken, geçtiğimiz yıl İran yapımı 'Hülya' adlı romantik komedide boy göstermişti.
Güzel oyuncu, şimdi de İran'da üç sezondur fenomen olan 'Made in İran' adlı polisiye dizide rol alacak. Dizinin Türkiye'de çekilecek olan yeni sezonunda Türk polisi 'Ayla'ya hayat verecek olan Diken, şöyle konuştu:
KIRMIZI HALININ AĞIR KONUĞU
Genç oyuncu Ali Burak Ceylan, Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin Kazan şehrinde düzenlenen Kazan Müslüman Film Festivali'nin onur konuğu oldu.